戰後最大陣容 巴黎奧運部署7.5萬警力 多地嚴限二維碼出入 保安區內旅遊零售食肆重創

法國總統馬克龍周二向記者談到奧運開幕安排，說：「待我們周五晚全都觀賞到，就知這一切麻煩值得。」他談話期間，傳來保安直升機在上空盤旋聲音。

43國逾1800警協助保安

奧運周五起8月11日舉行。巴黎從上周四起已逐步加強市內保安。開幕禮高峰期塞納河將部署4.5萬名警察，有狙擊手沿途部署，反無人機系統亦將就位。而由昨起至會期結束，每天有3.5萬警察與1.8萬士兵執勤巡邏，另有由西班牙、英國、德國、韓國等43個國家派出至少1800警員支援，包括有多部卡塔爾警隊輕型灰色迷彩坦克部署巴黎街頭，美國警隊亦首為他國舉辦奧運借出警力、炸彈搜索犬。消防員、拆彈專家、情報人員、私人保安也在待命之列。

此外，當局在開幕巡遊沿途、競技會場附近等市內多處劃為反恐管制區，街頭架設了逾4萬個鐵馬，部署警哨檢查站，又關閉了部分地鐵站。其中沿塞納河長達數公里的封鎖線從7月18日凌晨5時起生效，將持續至開幕禮結束。比賽場地一帶可能持續至8月11日。

想到艾菲爾鐵塔旁用膳，或是進入巴黎聖母院廣場等受管制區域，須持特定二維碼通行證才能進入。有逾100萬名在那些區域居住或工作的人以及旅客，須為申領二維碼而接受背景調查。不過，嚴密保安使受管制區域變得人迹寥寥如同疫情時期。巴黎商家原盼奧運裨益經濟，如今許多商家喊苦。

《紐約時報》昨報道，封鎖或受限制區內的小商企營業額可跌三成至七成。塞納河畔食肆老闆皮埃雷指其生意跌了50%，鄰近店東更慘淡，說：「一場災難。奧運本該有利生意，然而我們卻受重創。」

法國官員稱，當局正為伊斯蘭激進分子潛在攻擊以及源自俄羅斯或伊朗的國家支持破壞活動做準備。法國曾受嚴重恐襲。西方官員和安全專家表示，烏克蘭和加沙的戰爭加劇了這些威脅。路透社上周報道，法國安全部門為擔心極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的威脅，調查了來自中亞塔吉克和前蘇聯加盟國的移民聚居地。

千人涉間諜被禁 俄男被拘控策劃破壞

內政部長達爾馬寧周二稱，約5000人因未能通過安檢不得出席奧運，其中1000人「有外國干預嫌疑，可說是從事間諜活動」。同日，法國警察拘捕了一名40歲俄羅斯男子，指他涉嫌策劃奧運期間的「破壞穩定」活動。

（路透社/華爾街日報/英國廣播公司/紐約時報）