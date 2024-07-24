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拜登求外交成就留政治遺產 鎖定以色列烏克蘭

【明報專訊】美國總統拜登放棄連任後，篤定只剩大約半年的任期，《金融時報》分析，即使面臨淪為跛腳鴨的處境，拜登勢尋求以外交政策成就作為其政治遺產，尤其是特朗普一旦上台即幾可肯定會大幅調整的兩個地區：中東和烏克蘭。拜登最信任的外交幕僚、國務卿布林肯昨日便表明，拜登在餘下任期會密集完成工作，包括為中東帶來和平和應對俄軍持續侵烏。

謀終結加沙戰事 施壓內塔尼亞胡

作為「後退選時期」的第一步，拜登這周會在白宮會見來訪的以色列總理內塔尼亞胡，理論上拜登將有機會推動以色列-哈馬斯戰爭結束，倘若事成有可能成為其最重要的外交遺產。華盛頓近東政策研究所傑出研究員羅斯指出，從過去半年看來，拜登其一首要任務是結束加沙戰爭，邁向所謂「明日之後」的終局安排，其政府成員如今將更有使命感將其達成。

代替拜登出選的賀錦麗因競選行程，將缺席內塔尼亞胡在國會演說，但本周稍後將另跟對方會談。惟《金融時報》認為，拜登餘下任期的外交政策主要會由白宮和國安會的細小圈子處理，停火協議由拜登調解將有助避免議題影響到賀錦麗競選。

另一焦點議題會是烏克蘭。拜登將致力確保對烏克蘭盡可能提出更多支持的保證，以免特朗普上台後以撤回軍事援助來要脅烏克蘭跟俄羅斯談判。惟官員和分析家指出，拜登政府不大可能在任期結束前推動通過另一筆對烏軍援——今年較早前國會才批准總值610億美元的援助方案，原計劃可維持到明年初。拜登可確保跟烏克蘭的雙邊協議完成，推動在任期結束落實任何可以準備好的對烏軍援。然而，華盛頓智庫新美國安全中心（CNAS）行政總裁方丹提醒，拜登政府可以加快特定付運，但不可能完全免除特朗普上台對援烏的影響力。另有分析認為，拜登可能會再次訪烏，確保援烏遺產會為人所記住。

（金融時報/路透社）

相關字詞﹕軍援烏克蘭 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 俄軍侵烏 內塔尼亞胡 2024美國總統大選 拜登退選 拜登

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