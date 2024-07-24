賀錦麗「夠票」贏黨提名 籌款勢盛 稱「知犯罪類型」諷特朗普 行「前檢察官 vs 重罪犯」選戰路線

「今夜，我對於贏得成為政黨提名人所需的支持而感到自豪。」賀錦麗在社交平台X確認自己「數夠票」，又指自己「主場」加州的黨代表居功至偉。美聯社統計指，截至周二凌晨，賀錦麗已得2668名民主黨代表承諾支持，比通過提名所需的1976名代表多出接近700人。民主黨全國委員會主席夏里森稱，會在8月7日或之前舉行網上投票決定提名人，但確切日期待定。

賀錦麗首日吸金勝拜登首兩月總額

民主黨人在拜登公開加持後迅速歸邊，多名州長和國會議員支持賀錦麗，包括較後期表態的眾議院前議長佩洛西。該黨參眾兩院領袖舒默和傑弗里斯周一聯合發表聲明，雖未公開支持賀錦麗，但指其競選「起步出色」，擬「短期內」跟她會面。前總統奧巴馬也未公開表態，分析認為他與國會領袖的低調，旨在避免予人賀錦麗獲黨高層「黃袍加身」的觀感。

與此同時，賀錦麗籌款表現非常好，在拜登宣布退選後的首24小時內，賀錦麗即籌得8100萬美元，比拜登競選首兩月的總額更高。《國會山莊報》指及至周一傍晚，籌款數字升破1億美元，合共有110萬名個人捐款。

賀錦麗周一下午前往特拉華州的競選總部發表競選演說，她承諾在未來一段時間會盡全力「跟你們一起……團結民主黨、團結國家和贏得大選」。她自言從政初期在加州擔任檢察官時，遇過「各種形式的犯罪者」，包括虐待女性的「掠奪者」以及「欺詐者」和「騙子」，「請聽我說，我知道特朗普的（犯罪）類型」。賀錦麗指特朗普尋求將美國帶回去「許多美國同胞享有一切自由和權利前的時代」，反問道：「我們想要住在什麼國家？自由、有同情心和法治的國家？還是混亂、恐懼和憎恨的國家？」

《華盛頓郵報》指，賀錦麗的初步競選策略是將選戰包裝成「前檢察官 vs 剛被定罪的重罪犯」——特朗普因掩口費案5月被裁定34項偽造商業記錄的重罪罪成，9月宣判。

在發表演說前，賀錦麗先跟身處特拉華州寓所接受新冠隔離的拜登通電話。拜登向比自己年輕22歲的賀錦麗說道：「競選門票上的名字改變了，但是任務沒有變。我在看着你，孩子，我愛你。」拜登將在香港時間周四早上8時發表全國演說，闡釋詳細退選理據和未來展望。

特朗普轟臨陣易帥「誤導共和黨」

特朗普在自家社交平台Truth Social炮轟民主黨臨陣易帥「誤導共和黨，並導致（該黨）浪費大量時間和金錢」，又要求在餘下競選時間舉行多場辯論。

（金融時報/路透社/紐約時報/華盛頓郵報）