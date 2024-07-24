巴14派系簽北京宣言停分裂 擬加沙戰後設共治政府 華增國際調解聲望

王毅：沒國際支持不可實現

巴勒斯坦14個主要派系的高層代表自周日在北京舉行了3天的內部和解對話會議，並達成《北京宣言》。主持會議的中國外長王毅說，《北京宣言》的「最突出的亮點就是圍繞加沙戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致」。他表示和解雖然是巴勒斯坦各派系的內部事務，但沒有國際社會支持就不可能實現。

哈馬斯政治局駐外高級成員阿布馬爾祖克說：「今天我們為民族團結簽署了一項協議……我們處於歷史轉捩點。我們的人民正奮起抗爭。（以哈戰爭）很大程度上改變了地方和國際格局。」

另一與會組織巴勒斯坦民族倡議的秘書長巴爾古提表示，這是近年來「走得最遠」的一份協議，其四大內容是建立臨時民族團結政府、籌組統一的巴勒斯坦領導層再舉行選舉、自由選舉新的巴勒斯坦全國委員會，以及面對以色列持續攻擊下的團結宣言。

哈馬斯和法塔赫一直是競爭對手。自從哈馬斯在2006年巴勒斯坦議會選舉中大勝，哈馬斯逼走法塔赫直接管治加沙，法塔赫為首的巴解政府則在以色列佔領的約旦河西岸享有局部管治權。到去年10月爆發以哈戰爭，巴勒斯坦內部團結訴求日增。

中國繼去年3月促成伊朗與沙特阿拉伯復交、提出政治解決烏克蘭危機的12點立場，試圖調解以哈戰爭以及巴勒斯坦各方勢力的激烈競爭，可望提高中國在外交領域跟美國競爭為國際調解人的聲望。

北京盼擔中東穩定建設性角色

北京今年4月曾撮合法塔赫跟哈馬斯會談，但未有成果。王毅昨在閉幕禮表示，中國希望「為維護中東和平穩定擔起具建設性角色」。北京呼籲「全面、持久和可持續的停火」，並努力促進巴勒斯坦自治和聯合國對巴勒斯坦國的充分承認。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級副總裁兼中東項目主任阿爾特曼說，中國希望成為結束以哈戰爭任何外交盛會的「重要一部分」，主持調解會談若事成，有助提高聲望，事敗了，也無傷大雅。

（華盛頓郵報/法新社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）