拜登退選 撐賀錦麗接棒 克林頓夫婦多名州長背書 特朗普：她更易擊敗

儘管如此，賀錦麗能否獲得民主黨總統候選人提名仍有一定變數，其支持度不算出眾，而且前總統奧巴馬、民主黨參眾兩院領袖等黨內重量級人馬未有迅速表態，至香港時間今凌晨仍未出聲支持。未即時表態的眾議院前議長佩洛西則已宣布支持賀錦麗。

奧巴馬未表態

拜登周日下午在社交平台發表聲明，他說：「尋求連任雖為自己意願，但我相信退選並專注履行總統餘下任期的職責，最符合我政黨（民主黨）和國家（美國）的利益。」他稱本周稍後時間會交代決定詳情。拜登其後再表態「全面支持和認可賀錦麗（Kamala Harris）作為今年的民主黨總統候選人」，呼籲全黨團結一致以擊敗特朗普。

團隊競選資金交賀錦麗 拜登籲全黨團結

賀錦麗獲拜登公開支持後，隨即發聲明表達爭取贏得提名的意向，強調將「竭盡所能團結民主黨和美國，以擊敗特朗普和其極端政綱」。拜登的競選團隊及競選資金隨即改往賀錦麗名下，工作人員和政治盟友周日撥打數以百計電話，促請民主黨代表在8月19至22日的黨全國代表大會上提名賀錦麗，以阻截其他潛在挑戰者。

前總統克林頓及其妻子、前國務卿希拉里隨即表態「將盡力為賀錦麗提供幫助」。多名民主黨州長也先後表態支持賀錦麗，除了潛在副手人選如北卡羅萊納州長庫珀和賓夕法尼亞州長夏皮羅外，還有被認為有力頂替拜登出選的加州州長紐森和密歇根州長惠特默。代表全美50州民主黨分部的「州民主黨委員會聯盟」也發聲明表示即時團結支持賀錦麗。

7小時籌款破拜登單日紀錄 索羅斯擬捐

《國會山莊報》報道，截至當地周日晚10時（本港時間昨早10時），有531名民主黨全國代表表態支持賀錦麗，距離在黨大會取得提名的門檻（1986票）仍有距離。「金融大鱷」索羅斯父子等民主黨主要金主也紛紛表態擬捐款予賀錦麗。籌款平台ActBlue指賀錦麗確定出選後7小時內便籌得逾4670萬美元（約3.64億港元）資金，打破拜登領導競選時的單日紀錄。

然而賀錦麗代表民主黨出戰仍非眾望所歸，幾名黨內大老仍跟她保持距離。奧巴馬回應拜登退選時未提及認可賀錦麗，只稱「在未來的日子民主黨將走向未知境地，但絕對有信心黨內領袖會擬定程序，提名優秀總統候選人」，被解讀為支持開放提名角逐。參眾兩院民主黨領袖舒默和傑弗里斯事隔一日都仍未表態認可賀錦麗，但民主黨參院二號人物德賓昨早宣布「撐賀」。另有一些金主亦傾向公開競選，他們支持由夏皮羅或惠特默等人出馬。美國網媒Axios引述拜登幕僚透露，拜登此前猶豫不退選的部分原因，在於他及其高級顧問都擔心賀錦麗沒能力擊敗特朗普。BBC分析指賀錦麗出選有風險，但已是美國民主黨的「最安全選擇」。《華盛頓郵報》周日發布即時民調，顯示29%民主黨選民明確支持賀錦麗出選，拋離排第二的紐森（7%）。

特朗普周日向美國CNN宣稱：「賀錦麗比此前一直以來的拜登更容易擊敗。」綜合近期民調顯示，賀錦麗面對特朗普仍處劣勢。美媒另憂慮以黑人兼亞裔女性身分出選的賀錦麗難敵美國社會根深柢固的種族和性別歧視，甚至重演1968年民主黨總統詹森棄選後，在公開競爭中出線的副總統漢弗萊最終在大選慘敗給共和黨的尼克遜。

賀錦麗昨在白宮接待美國國家大學體育協會（NCAA）各項賽事冠軍隊伍，是她宣布代拜登參選後首度公開亮相。她稱確診新冠的拜登正在康復，讚揚對方過去3年半的總統政績「在近代史上無可比擬」。她稍後在社交平台宣布下午會到特拉華州的競選總部。

（金融時報/路透社/BBC/華盛頓郵報/中央社）