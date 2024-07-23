特朗普陣營預賀錦麗頂上 擬打通脹移民牌狙擊

【明報專訊】早在拜登周日宣布退選前，美國共和黨總統候選人特朗普的競選團隊已為副總統賀錦麗頂上預作準備。特朗普擬向游離選民強調賀錦麗在移民及生活成本兩大選民關注議題上的責任，而支持特朗普的超級政治行動委員會將換上針對賀錦麗的廣告。特朗普雖自詡打敗賀錦麗會更容易，但黨內及競選團隊成員警告她的威脅不容忽視。
特朗普團隊表明，除了經濟牌之外，他們打算盡可能將賀錦麗與拜登的移民政策綑綁在一起。共和黨人都把非法越過墨西哥南部邊境的人數急劇增加，應歸咎於拜登政府的移民政策——拜登上任之初曾指派賀錦麗跟進邊境爭議，但後者未曾在這議題上有令人印象深刻的表現。
廣告即日改反賀錦麗 指締拜登惡政
支持特朗普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（MAGA Inc）周日稱已抽起原定在4個游離州分針對拜登的廣告，換上針對賀錦麗的版本。路透社引述其中一段長30秒的廣告，顯示特朗普陣營嘗試指摘賀錦麗對公眾隱瞞拜登體弱問題，把往績全部歸咎於她，片中旁白說：「賀錦麗知道拜登無法完成工作，所以由她來完成。看她做了什麼：邊境入侵、失控的通貨膨脹、美國夢的破滅。」
民主黨策略師莫利諾指，賀錦麗或能發起更有活力的競選活動，爭取年輕人及有色人種的支持。美國政治分析網站Cook Political Report資深編輯沃瑟曼認為，民主黨換人選總統，爭取到急需的活力，又指賀錦麗能跟特朗普形成世代對比，且能激發對大選缺乏熱情、對競選活動愈趨悲觀的非白人民主黨人。
共和黨智囊：可吸各類選民 非濫竽充數
觀乎全美11個不同政治光譜的主要民調，特朗普佔優者（8個）雖較多，但領前幅度最多也只有符合誤差範圍的3個百分點，而且也有打和（1個）或賀錦麗佔優（2個）的例子，顯示賀錦麗也有一戰之力。共和黨策略師費爾克爾（Chip Felkel）便警告，賀錦麗對不同選民都有潛在吸引力，特朗普團隊如單純視她為拜登的頂替者，將是個錯誤。特朗普一名顧問承認賀錦麗可能帶來新挑戰，指她在討論墮胎這一重大競選議題會比拜登更有力，亦有可能緩和選民對拜登處理以哈戰爭手法的憤怒。