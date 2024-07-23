特朗普陣營預賀錦麗頂上 擬打通脹移民牌狙擊

特朗普團隊表明，除了經濟牌之外，他們打算盡可能將賀錦麗與拜登的移民政策綑綁在一起。共和黨人都把非法越過墨西哥南部邊境的人數急劇增加，應歸咎於拜登政府的移民政策——拜登上任之初曾指派賀錦麗跟進邊境爭議，但後者未曾在這議題上有令人印象深刻的表現。

廣告即日改反賀錦麗 指締拜登惡政

支持特朗普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（MAGA Inc）周日稱已抽起原定在4個游離州分針對拜登的廣告，換上針對賀錦麗的版本。路透社引述其中一段長30秒的廣告，顯示特朗普陣營嘗試指摘賀錦麗對公眾隱瞞拜登體弱問題，把往績全部歸咎於她，片中旁白說：「賀錦麗知道拜登無法完成工作，所以由她來完成。看她做了什麼：邊境入侵、失控的通貨膨脹、美國夢的破滅。」

民主黨策略師莫利諾指，賀錦麗或能發起更有活力的競選活動，爭取年輕人及有色人種的支持。美國政治分析網站Cook Political Report資深編輯沃瑟曼認為，民主黨換人選總統，爭取到急需的活力，又指賀錦麗能跟特朗普形成世代對比，且能激發對大選缺乏熱情、對競選活動愈趨悲觀的非白人民主黨人。

共和黨智囊：可吸各類選民 非濫竽充數

觀乎全美11個不同政治光譜的主要民調，特朗普佔優者（8個）雖較多，但領前幅度最多也只有符合誤差範圍的3個百分點，而且也有打和（1個）或賀錦麗佔優（2個）的例子，顯示賀錦麗也有一戰之力。共和黨策略師費爾克爾（Chip Felkel）便警告，賀錦麗對不同選民都有潛在吸引力，特朗普團隊如單純視她為拜登的頂替者，將是個錯誤。特朗普一名顧問承認賀錦麗可能帶來新挑戰，指她在討論墮胎這一重大競選議題會比拜登更有力，亦有可能緩和選民對拜登處理以哈戰爭手法的憤怒。

（路透社/華盛頓郵報）