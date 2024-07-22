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稱「為民主受槍」 特朗普：習慰問函美妙

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普上周六（20日）亮相大選焦點游離州密歇根州的第二大城市大急流城（Grand Rapids），出席遇刺後首次競選集會，他否認「威脅民主」，反而「為民主受了一槍」。這也是特朗普跟競選拍檔萬斯首次聯袂出席競選集會，受槍傷的右耳仍貼着紗布。

諷佩洛西逼宮拜登「似狗」

特朗普在兩小時的演說中，譏刺民主黨人想攆走通過了初選的拜登，說「這就是民主」，侮辱眾議院前議長佩洛西「像狗一樣」攻擊施壓拜登。特朗普問現場支持者希望對手是拜登還是賀錦麗，大多數人答說拜登。他又表示中國國家主席習近平給他的慰問函「美妙」，同時說和習近平相處得很好。

特朗普上周六接受霍士新聞訪問，自言遇刺前未收到任何警告，認為是個錯誤。他說：「怎麼有人爬上那屋頂？人們看到他在屋頂上，為什麼沒有通報？」

彭博社周日報道，拜登備受黨友勸退壓力下，周末與高級政治助理會商恢復競選活動，盡最後努力挽救連任機會。CNN上周六報道，許多民主黨人表示，一旦拜登退選，最終可能會速戰速決，提名現任副總統賀錦麗為總統候選人。

《金融時報》分析今年4至6月捐款數字，稱特朗普陣營募得4億3120萬美元，比拜登陣營的3億3240萬美元高出接近9890萬美元，反映民主黨金主對拜登勝選前景的憂慮。6月28日舉行的首場大選辯論引發拜登退選危機。

（路透社/法新社/彭博社/金融時報）

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