最高法院削公職配額 孟加拉學生拒停示威

【明報專訊】孟加拉反公職配額制大示威出現突破進展，最高法院上訴庭推翻原訟庭裁決，大規模削減公職配額規模，最受爭議的獨立戰爭老兵後代預留配額比例降低25個百分點至5%，再加上取消原定為婦女和落後地區而設的預留配額，公開按能力招聘的政府職位比例由原先的44%急升至93%。然而，發起示威的學生組織矢言除非當局釋放所有被捕示威者和革除煽動鎮壓的官員，否則不會停止示威。過去一星期示威死亡人數已升至最少151，政府宣布戒嚴。
孟加拉最高法院高等法庭（原訟庭）6月頒令恢復公職配額制，觸發大學生示威抗議當局無視年輕人失業危機，製造特權和社會不公，且有政府籠絡支持陣營之嫌。上訴庭7月10日宣布公職配額制暫緩執行4周，原定8月7日再下裁決，惟鑑於局勢緊張提前宣判，並裁定原訟庭判決「非法」。
獨立戰爭老兵後代保障名額降至5%
據總檢察長轉述的上訴庭最終裁決，預留給特定群體的職位由原來的56%減至7%。其中最受爭議的部分、即1971年孟加拉獨立戰爭老兵後代的預留名額由30%減至5%；原本分別預留給婦女和落後地區的各10%配額徹底取消；少數族裔名額由5%減至1%；殘障人士的1%配額變成與變性和性小眾人士共享。
代表學生團體的律師哈克透露，判決還要求示威學生「返回教室」。
代表示威學生的「反歧視學生運動」匿名發言人向法新社表示，儘管法院裁決滿足其部分訴求，但是他們「不會放棄示威，直至政府頒令反映我們的訴求」。學生領袖阿卜杜拉表示，許多人在示威被殺，「國家應該承擔責任」。示威領袖要求釋放所有被捕示威者和反對派領袖，要求涉及煽動鎮壓示威的黨政官員落台。
學生促政府釋囚 鎮壓派官員落台
據法新社點算，截至周日早上，過去一周示威遇害人數增至151。《衛報》上周六（20日）報道，當局20日凌晨零時起實施戒嚴後，已對警方下達「格殺令」。戒嚴這兩天除了零星衝突，局勢大致平靜。當局宣布周日、周一為公眾假期，僅限緊急服務維持活動，另周日下午3至5時容許市民外出購買必需品。內政部長阿薩杜扎曼．汗稱，戒嚴會維持至「局勢好轉」。