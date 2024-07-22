最高法院削公職配額 孟加拉學生拒停示威

孟加拉最高法院高等法庭（原訟庭）6月頒令恢復公職配額制，觸發大學生示威抗議當局無視年輕人失業危機，製造特權和社會不公，且有政府籠絡支持陣營之嫌。上訴庭7月10日宣布公職配額制暫緩執行4周，原定8月7日再下裁決，惟鑑於局勢緊張提前宣判，並裁定原訟庭判決「非法」。

獨立戰爭老兵後代保障名額降至5%

據總檢察長轉述的上訴庭最終裁決，預留給特定群體的職位由原來的56%減至7%。其中最受爭議的部分、即1971年孟加拉獨立戰爭老兵後代的預留名額由30%減至5%；原本分別預留給婦女和落後地區的各10%配額徹底取消；少數族裔名額由5%減至1%；殘障人士的1%配額變成與變性和性小眾人士共享。

代表學生團體的律師哈克透露，判決還要求示威學生「返回教室」。

代表示威學生的「反歧視學生運動」匿名發言人向法新社表示，儘管法院裁決滿足其部分訴求，但是他們「不會放棄示威，直至政府頒令反映我們的訴求」。學生領袖阿卜杜拉表示，許多人在示威被殺，「國家應該承擔責任」。示威領袖要求釋放所有被捕示威者和反對派領袖，要求涉及煽動鎮壓示威的黨政官員落台。

學生促政府釋囚 鎮壓派官員落台

據法新社點算，截至周日早上，過去一周示威遇害人數增至151。《衛報》上周六（20日）報道，當局20日凌晨零時起實施戒嚴後，已對警方下達「格殺令」。戒嚴這兩天除了零星衝突，局勢大致平靜。當局宣布周日、周一為公眾假期，僅限緊急服務維持活動，另周日下午3至5時容許市民外出購買必需品。內政部長阿薩杜扎曼．汗稱，戒嚴會維持至「局勢好轉」。

（半島電視台/法新社/BBC）