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涉操縱股價收名牌袋 韓第一夫人受查12小時

【明報專訊】韓國第一夫人金建希涉嫌操縱股價和收受價值2200美元（逾1.7萬港元）名牌手袋等賄賂，上周六（20日）接受檢察官當面問訊近12小時，為韓國史上首名受查在任總統夫人。總統辦公室以案件仍在調查為由，拒絕評論。

首爾中央地方檢察廳（中央地檢）周日發聲明稱，雙方經協商，按保安理由和金建希方面始終堅持檢察機關傳喚調查不妥的立場，問訊於檢察廳以外的第三場所進行，從前天下午1時30分開始至昨天凌晨1時20分結束。

金建希及其家屬涉嫌在韓國總統尹錫悅上台前的2009至2012年間，參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車的股價，2020年4月被舉報。檢方在2021年12月和去年上半年合共兩次發送詢問函，但金建希一方答辯不夠充分。

去年11月流傳的偷拍片段顯示，金建希前年9月從旅美牧師崔在英手上收受一個名牌Dior手袋。這宗「Dior手袋醜聞」衝擊尹錫悅支持度，還拖累執政國民力量黨在今年4月國會選舉受挫，未獲足夠票數控制國會。尹錫悅5月為事件道歉，稱妻子收受手袋「不智」。

金建希涉嫌違反《關於禁止接受不正當請托和財物的法律》（反貪法）。檢方5月組建專案組，就該案啟動全面調查。本月初，金建希助手稱忘記按金建希指示在接受手袋當天就退回。

韓國法例規定，公職人員及其配偶不得收取價值超過750美元的物品。

（韓聯社/法新社/Newsis）

相關字詞﹕操縱股價 貪污 第一夫人 尹錫悅 韓國

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