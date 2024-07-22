日本內望：「特朗普2.0」和日本的戰略準備／文：張望

研判日本對「特朗普2.0」的官方立場，嚴格來說時機尚早。在目前岸田內閣支持率暴跌的情况下，執政自民黨極有可能在9月中旬舉行總裁選舉，屆時日本可能會選出新任自民黨總裁/首相。也就是說，日本可能先於美國出現政府換屆。然而，不同於2016年一邊倒和民主黨陣營交流，自民黨高層本次汲取教訓，早在2024年1月就開始接觸特朗普陣營。自民黨二把手、副總裁麻生太郎今年4月23日在紐約和特朗普舉行了近一小時的會談，意圖借助已故首相安倍晉三留下的人脈向特朗普說明日本的情况，為拜登之後的日美關係做準備。同時，現任首相岸田文雄則保持和民主黨拜登政府的工作關係，兩邊下注。

東京擔心的是，特朗普一旦當選會向日本施壓要求分擔防務費用。所以麻生預先前往美國展開「根回」活動，意圖向特朗普做事先情况說明。目前，拜登的外交政策採取的是和盟國協調的策略，但一旦特朗普當選後勢必推行「美國第一」（編按：即美國優先）政策，可能會對日本展開極限施壓。東京的擔心主要包括兩點：一是要求增加駐日美軍軍費的日本負擔；二是要求削減日美貿易赤字。

美國內政治左右日對華戰略

此外，對於亞太地區，特朗普如果再度入主白宮，將直接影響各中小國家的對華政策。同樣，日本的對華政策將主要取決於特朗普如何看待拜登的中國政策，即我們需要從美國國內政治的角度來解讀日本對華戰略走向，而不是只從美方特定決策者的中國觀/外交偏好來看待這一問題。

特朗普的外交政策特徵是：具有高度的不確定性（unpredictability），並總和他的國內政治鬥爭掛鈎。一個可能的未來是：如果特朗普認為拜登目前的對華政策過於強硬，他或者會對中國採取相對懷柔的政策，和北京就特定政策議題談判交易，屆時日本不得不放棄目前制衡中國的戰略，改為採取「戰術對冲」並實施對華接近，防止被特朗普架空；但如果特朗普認為拜登的對華政策過於軟弱，需要加強對華圍堵，那麼日本繼續維持目前對華「戰略制衡」，遏止中國軍力在西太平洋的進出並防止中國突然奪取釣魚島（日稱尖閣諸島）。

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授