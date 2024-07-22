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以總理本周「空手」訪美 專家：時機極差

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡周一（22日）早上出發，展開訪美行程。此行焦點是他周三（23日）將到美國國會演說，預計他將面臨多場大型示威和部分美國民主黨進步派議員抵制。有專家認為，以哈戰爭停火未有進展，內塔尼亞胡訪美時機極差，將形同「侮辱」美國總統拜登。以總理辦公室昨確認，內塔尼亞胡將於周二會見正從新冠感染中復原的拜登。外界相信內塔尼亞胡還會趁機求見共和黨總統候選人特朗普。

內塔尼亞胡將晤拜登 料求見特朗普

華盛頓智庫史汀生中心中東及北非特聘研究員斯萊文（Barbara Slavin）認為，內塔尼亞胡訪美的時機「無法更糟糕」，稱其在未有達成以哈停火情况下到華盛頓，將令大批本已極不滿中東現况的美國民眾更憤怒，非但無助拜登選情，更會對他構成侮辱。美國參眾兩院領袖今年5月邀請內塔尼亞胡時隔9年到國會演說，斯萊文猜測他們當時或誤以為以哈能於本月底前達成停火。

國際法院（ICJ）上周五發表無約束力諮詢意見，形容以色列在1967年六日戰爭起對巴勒斯坦自治地區的長年佔領屬於「非法」，呼籲以方立即停止並結束殖民建設。美國國務院發言人上周六稱，以色列政府支持的殖民區建設雖不符合國際法，且窒礙和平進程，但美方關切ICJ意見的「幅度」，質疑這令解決以哈衝突的努力「變得更複雜」。

（德國之聲/路透社）

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