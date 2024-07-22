以首認炸也門 報復胡塞襲民居釀1死 胡塞無人機突破特拉維夫空防 以軍料「伊朗製改裝版」

能源設施捱炸 荷台達最少6死83傷

以軍上周六發聲明稱，最少12架軍機參與了針對荷台達的空襲，包括F-35和F-15戰鬥機，稱行動旨在阻止胡塞繼續利用伊朗進口的武器施襲，並對胡塞造成財政損害。位置接近紅海南端的荷台達距離以色列逾1700公里，以軍發言人稱當地設有軍民兩用的能源設施，今次是該國空軍所作的其一最長程攻擊。以色列防長加倫特指控胡塞襲擊以國逾200次，至上周五首度殺死以國平民，因此還擊。

胡塞矢言「不留底線」報復

胡塞政權衛生部公布，以軍空襲荷台達釀成6死83傷，另有3人失蹤。胡塞首席談判代表阿卜杜勒薩拉姆狠批以軍殘忍針對平民建築、石油設施和發電站，試圖施壓胡塞放棄支持加沙，但他強調襲擊只會增強組織「決心、堅定及續存」，胡塞將「不留底線」繼續攻擊以色列，該國任何機構都會成為目標。胡塞政權石油部強調有「大量及充足」的石油庫存，呼籲民眾不必到油站盲搶汽油。

至周日，以軍稱在南部城市埃拉特附近上空攔截擊落了一枚胡塞地對地彈道導彈，胡塞則稱向埃拉特發射了多枚彈道導彈。

以軍表示，曾追蹤上周五擊中特拉維夫一處住宅樓宇的胡塞無人機6分鐘，因「人為錯誤」未識別為威脅並攔截。胡塞宣稱那是可繞過攔截和雷達偵測的新型無人機Yaffa，以軍相信它升級自伊朗設計的Samad-3定翼無人機，超越近1450公里的航行距離。

《華爾街日報》前天引述英國調查機構「衝突武裝研究」（CAR）海灣地區主管泰穆爾．汗報道，上述胡塞無人機似乎使用了比標準Samad-3大的引擎，令其航行距離增至逾2000公里，惟提升飛行距離的改裝通常須犧牲炸藥載量，意味破壞力較弱。

以同日炸加沙黎南真主黨

另外，以軍戰機上周六晚通宵轟炸黎巴嫩南部真主黨兩處武器庫，稱其儲存包括火箭炮。黎巴嫩國家新聞社報稱距離南部邊境約30公里小鎮阿德倫一處彈藥庫被擊中，造成3人輕傷及火箭炮爆炸。以軍又稱上周六空襲加沙中部努賽拉特等「恐怖主義基建地點」，加沙官員稱造成當地難民營最少13死。巴勒斯坦傳媒稱以軍當晚轟炸加沙南部汗尤尼斯的離散民眾避難區，造成20死。以軍未直接認責。

（以色列時報/法新社/路透社/華爾街日報）