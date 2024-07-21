年輕世代就業艱難 特權不公引爆示威

事緣孟加拉高等法院上月5日頒令恢復2018年廢除的公職配額制，這些配額爭議之處不在於有少數預留給婦女、落後社區、少數族裔和殘疾人士，而是多達三成預留給參與1971年獨立戰爭的退伍軍人之子孫。有示威學生承認獨立戰爭一代為國犧牲付出，但距今已有至少兩代人，現仍予公職配額是其他民眾的「歧視」。

去年逾34萬人爭3300政府職位

關鍵在於孟加拉經濟發展不順利，每年卻有逾200萬年輕人加入勞動市場。哈西娜任內國家經濟雖有強勁增長，惟經濟向紡織製衣業全面傾斜，其他行業發展停滯，未能創造足夠就業職位，加上新冠疫情後連紡織製衣業的藍領工種也見萎縮，擁有大學學位的年輕人根本找不到適合工作。在大學生失業率甚至高於較低學歷人士的情况下，薪優糧準又富體面的政府職位便成為大學畢業生的首選，去年約有34.6萬人競爭3300個政府職位，可見僧多粥少。

女性學生這次也加入示威，即使公職配額有一成預留給女性，但15歲至24歲的女性失業或失學率達27%，高於同齡男性10個百分點，令她們更容易落入貧窮和家暴。

（路透社/CNN/紐約時報）