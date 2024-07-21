反公職配額示威趨暴力 孟加拉戒嚴 累計123死1500傷 總理取消外訪要求軍方介入

這次示威浪潮成為今年1月連任的哈西娜執政15年來最嚴峻挑戰。自上周二（16日）首次有示威者死亡，示威者開始叫哈西娜落台，並號召癱瘓全國，令示威迅速升溫。上周四，示威者縱火燒國營孟加拉電視台總部，政府宣布禁止公眾集會，切斷全國互聯網和即時短訊服務，令該國對外通訊幾乎中斷，連自動櫃員機服務也受影響。

示威者攻擊監獄 逾850犯逃脫

然而，抗議活動更見激烈。示威者上周五攻擊一座監獄，逾850名囚犯逃脫。警方指數以萬計示威者在首都達卡與警員起衝突，向警崗、政府辦公室縱火和蓄意破壞，兩名警員被打死，至少150名警員入院，另有150名警員接受急救治療。總理辦公室、央行等重要政府網站上周五起遭黑客攻擊，被張貼支持反政府信息。當局上周五頒布全國戒嚴令，由昨日凌晨起生效，只允許民眾在中午12時至下午2時外出活動，例如購買必需品等，之後戒嚴至周日早上10時。

上月初法院恢復2018年廢除的公職配額制後，大學生不滿在青年失業率長期高達40%之際，仍有大批公職預留給獨立戰爭軍人後代，其和平示威蔓延全國後，遭執政人民聯盟學生政治組織成員襲擊，執法人員介入，當局宣布停課，反令示威有家長和其他社會人士加入，並轉趨暴力。

法新社綜合警察和醫院消息報道，示威迄昨天已造成至少123人死亡。外媒和人權組織等把主要死傷歸咎於警察武力鎮壓。過去5日警方頻施催淚彈等對付示威者，甚至有實彈射擊報告，示威者則擲磚頭和縱火反擊。國際特赦上周五指摘政府「嚴厲鎮壓」，必須馬上就示威者被殺展開「迅速、獨立、不偏不倚」的調查。

（華盛頓郵報/紐約時報/法新社）