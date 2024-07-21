反公職配額示威趨暴力 孟加拉戒嚴 累計123死1500傷 總理取消外訪要求軍方介入

【明報專訊】孟加拉以大學生為首要求廢除退伍軍人子弟享有30%公職配額的全國示威，掀起警察和親政府組織跟示威者發生暴力衝突，累計造成至少123人死亡、1500人受傷，至昨日仍未有平息迹象。總理哈西娜為應付局勢，取消原定周日起的外訪西班牙與巴西行程，當局又宣布自昨日（20日）凌晨零時起戒嚴，總理辦公室則要求軍方在全國部署軍力執法和維持秩序。至今兩名示威組織領袖和一名反對黨要員被捕。
這次示威浪潮成為今年1月連任的哈西娜執政15年來最嚴峻挑戰。自上周二（16日）首次有示威者死亡，示威者開始叫哈西娜落台，並號召癱瘓全國，令示威迅速升溫。上周四，示威者縱火燒國營孟加拉電視台總部，政府宣布禁止公眾集會，切斷全國互聯網和即時短訊服務，令該國對外通訊幾乎中斷，連自動櫃員機服務也受影響。
示威者攻擊監獄 逾850犯逃脫
然而，抗議活動更見激烈。示威者上周五攻擊一座監獄，逾850名囚犯逃脫。警方指數以萬計示威者在首都達卡與警員起衝突，向警崗、政府辦公室縱火和蓄意破壞，兩名警員被打死，至少150名警員入院，另有150名警員接受急救治療。總理辦公室、央行等重要政府網站上周五起遭黑客攻擊，被張貼支持反政府信息。當局上周五頒布全國戒嚴令，由昨日凌晨起生效，只允許民眾在中午12時至下午2時外出活動，例如購買必需品等，之後戒嚴至周日早上10時。
上月初法院恢復2018年廢除的公職配額制後，大學生不滿在青年失業率長期高達40%之際，仍有大批公職預留給獨立戰爭軍人後代，其和平示威蔓延全國後，遭執政人民聯盟學生政治組織成員襲擊，執法人員介入，當局宣布停課，反令示威有家長和其他社會人士加入，並轉趨暴力。
法新社綜合警察和醫院消息報道，示威迄昨天已造成至少123人死亡。外媒和人權組織等把主要死傷歸咎於警察武力鎮壓。過去5日警方頻施催淚彈等對付示威者，甚至有實彈射擊報告，示威者則擲磚頭和縱火反擊。國際特赦上周五指摘政府「嚴厲鎮壓」，必須馬上就示威者被殺展開「迅速、獨立、不偏不倚」的調查。
（華盛頓郵報/紐約時報/法新社）
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