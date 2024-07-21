明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

反公職配額示威趨暴力 孟加拉戒嚴 累計123死1500傷 總理取消外訪要求軍方介入

【明報專訊】孟加拉以大學生為首要求廢除退伍軍人子弟享有30%公職配額的全國示威，掀起警察和親政府組織跟示威者發生暴力衝突，累計造成至少123人死亡、1500人受傷，至昨日仍未有平息迹象。總理哈西娜為應付局勢，取消原定周日起的外訪西班牙與巴西行程，當局又宣布自昨日（20日）凌晨零時起戒嚴，總理辦公室則要求軍方在全國部署軍力執法和維持秩序。至今兩名示威組織領袖和一名反對黨要員被捕。

這次示威浪潮成為今年1月連任的哈西娜執政15年來最嚴峻挑戰。自上周二（16日）首次有示威者死亡，示威者開始叫哈西娜落台，並號召癱瘓全國，令示威迅速升溫。上周四，示威者縱火燒國營孟加拉電視台總部，政府宣布禁止公眾集會，切斷全國互聯網和即時短訊服務，令該國對外通訊幾乎中斷，連自動櫃員機服務也受影響。

示威者攻擊監獄 逾850犯逃脫

然而，抗議活動更見激烈。示威者上周五攻擊一座監獄，逾850名囚犯逃脫。警方指數以萬計示威者在首都達卡與警員起衝突，向警崗、政府辦公室縱火和蓄意破壞，兩名警員被打死，至少150名警員入院，另有150名警員接受急救治療。總理辦公室、央行等重要政府網站上周五起遭黑客攻擊，被張貼支持反政府信息。當局上周五頒布全國戒嚴令，由昨日凌晨起生效，只允許民眾在中午12時至下午2時外出活動，例如購買必需品等，之後戒嚴至周日早上10時。

上月初法院恢復2018年廢除的公職配額制後，大學生不滿在青年失業率長期高達40%之際，仍有大批公職預留給獨立戰爭軍人後代，其和平示威蔓延全國後，遭執政人民聯盟學生政治組織成員襲擊，執法人員介入，當局宣布停課，反令示威有家長和其他社會人士加入，並轉趨暴力。

法新社綜合警察和醫院消息報道，示威迄昨天已造成至少123人死亡。外媒和人權組織等把主要死傷歸咎於警察武力鎮壓。過去5日警方頻施催淚彈等對付示威者，甚至有實彈射擊報告，示威者則擲磚頭和縱火反擊。國際特赦上周五指摘政府「嚴厲鎮壓」，必須馬上就示威者被殺展開「迅速、獨立、不偏不倚」的調查。

（華盛頓郵報/紐約時報/法新社）

相關字詞﹕反政府示威 鎮壓示威 警民衝突 公職配額制 哈西娜（Sheikh Hasina） 大學生 青年失業率 失業 孟加拉

上 / 下一篇新聞