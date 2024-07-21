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ICJ譴責以國非法佔巴領土 促停殖民

【明報專訊】聯合國國際法院（ICJ）上周五（19日）發表諮詢意見，形容以色列在1967年六日戰爭起對巴勒斯坦自治地區的長年佔領屬於「非法」，呼籲以方立即停止並結束殖民建設。今次是ICJ對以色列的佔領統治發出前所未見的全面譴責。以色列斥這是「充滿謊言的決定」，巴勒斯坦自治政府則指這是「歷史性」決定。

ICJ指出，以色列的政策和做法（包括築圍牆）「相當於吞併大片佔領區」，院長薩拉姆（Nawaf Salam）說：「法院認定……以色列在巴勒斯坦自治區的持續存在屬非法……有義務盡快結束其非法存在」。ICJ還表示，以色列有義務立即停止所有新的殖民活動，並從西岸和東耶路撒冷的佔領區撤走所有殖民，並向因佔領而利益受損的巴人作賠償。以色列在「後1967年」的新佔領區興建160個殖民區，住有70萬人。

以總理轟「充滿謊言決定」

以色列總理內塔尼亞胡發聲明，抨擊ICJ的意見是「充滿謊言的決定」，強調土地屬於以色列，以色列並非佔領者。巴勒斯坦外長馬利基形容ICJ說法是「分水嶺時刻」。

ICJ的諮詢意見不具約束力，但勢令以色列面臨更大外交壓力。以色列通常認為聯合國和國際法庭不公平且具偏見，故未派法律團隊出席聽證會，只提交書面意見，指摘法院收到的提問具偏見，未能化解以方安全疑慮。以色列官員早前聲言，ICJ出手干預或會破壞已停滯十多年的和平進程。

（BBC/法新社/路透社）

相關字詞﹕殖民區 國際法院（ICJ） 以巴關係 以巴衝突 巴勒斯坦 以色列

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