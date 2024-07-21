特朗普澤連斯基通話 承諾談判結束烏戰

特朗普在其社交平台發文，感謝澤連斯基接觸他，稱自己若當選「將為世界帶來和平，並結束這場奪去許多人生命、摧毁無數無辜家庭的戰爭」，認為俄烏雙方可以坐下談判，達成結束暴力的協議，為繁榮鋪路。澤連斯基證實與特朗普通話，稱雙方同意未來會晤，商討實現持久及公正的和平，他同時強調美國兩黨及兩院的支持，對保護烏克蘭自由和獨立是至關重要。特朗普曾多次表示，他會迅速結束俄烏戰爭，但沒提供詳細方法，但他去年受路透社訪問時稱，烏克蘭可能須放棄一些領土才能達和平協議。

競選集會槍手曾用無人機勘察

此外，槍傷特朗普的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）犯案細節曝光。《華爾街日報》前日引述執法官員報道，克魯克斯早有預謀暗殺特朗普，包括曾多次用無人機勘察及拍攝集會場地，時間離特朗普發言不遠，突顯當局嚴重保安漏洞。執法官員稱，克魯克斯當日曾用無人機按預設飛行路線勘查造勢大會場地所在的巴特勒農場展覽場。官員指以預設路線飛行，反映疑犯曾用無人機研究地點不只一次。官員又透露，克魯克斯在特朗普競選團隊7月3日宣布集會地點後不久即開始研究場地，7月7日登記參加該活動，幾天後就到現場勘察。案發當日，他還在車上放置兩個遙控土製炸彈及裝有3個30發子彈彈匣的防彈背心，顯示他可能打算發動更大規模襲擊。

（華爾街日報/CNN）