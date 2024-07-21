美媒：拜登不滿奧巴馬佩洛西放風「逼宮」

民主黨促拜登退選議員突破30人

《紐時》前日引述接近拜登消息人士稱，拜登已看出近日泄露給傳媒的報道是經過協調的，旨在加強施壓逼他退選，認為眾議院前議長佩洛西是主要煽動者，奧巴馬則在幕後操控。多名消息人士透露，近期包括參議院多數黨領袖舒默、眾議院少數黨領袖傑弗里斯、佩洛西及奧巴馬均警告11月大選民主黨將慘敗，在特拉華州家中養病的拜登看着接二連三的「逼宮」報道愈益憤怒。報道稱，拜登顯然注意到奧巴馬近日沒雪中送炭之舉，且他的前幕僚公開帶頭呼籲拜登退選，可被解讀為代表奧巴馬陣營的信息。

知情人士稱，拜登私下批評奧巴馬及前總統克林頓的幕僚時表明，這些人於1994年及2010年中期選舉害民主黨慘敗，現在卻反過來教他如何拯救民主黨是非常諷刺。

民主黨國會議員呼籲拜登退選之聲愈來愈大，最新包括新墨西哥州參議員海因里希、俄亥俄州參議員布朗，以及包括佩洛西親密盟友洛夫格倫在內的至少9名聯邦眾議員。《紐時》指出，佩洛西的盟友在拜登養病期間公開勸退不太可能是巧合，又稱現任總統與所屬黨內要員在臨近大選時出現如此大摩擦甚為罕有，尤其逼退拜登的人都是過去幾十年來與他並肩作戰的重要盟友：奧巴馬曾提拔拜登為副總統，並助他在2020年入主白宮，而佩洛西則助拜登達成多項立法成就。

接近拜登人士私下透露，拜登暫不退選其一考慮因素是拜登幕僚認為，以色列總理內塔尼亞胡周三（24日）將應共和黨邀請訪問華府，並在國會發表演說，拜登不能在這天之前宣布退選，否則會讓內塔尼亞胡「稱心如意」。兩人近期因以哈戰爭而關係緊張。

（紐約時報/衛報）