越共總書記阮富仲逝世 享年80歲 掌權13年反腐著稱

越通社報道，阮富仲「在一段時間患重病」，因年老、病重、醫治無效，在昨日下午1時38分在河內第108號軍隊中央醫院逝世。

阮富仲在1944年4月1日出生於法屬印度支那福安省東英縣東會社（今位處越南河內市），1967年獲批准加入越南共產黨，翌年正式入黨。他自入黨起長年任職於越共黨機關理論刊物《共產主義雜誌》，在1980年代初曾到蘇聯進修，回國後拾級而上，到1991年8月擢升為《共產主義雜誌》總編輯。

自1994年起，阮富仲進入越共黨中央，先當選中央委員，1996年8月任河內市委副書記，1997年12月在越共八屆四中全會增補為中央政治局委員，分管思想、文化與科教工作，兼任中央理論委員會副主任。阮富仲在1999年8月被增補為越共中央政治局常委，2000年初任河內市委書記，2001年起兼任中央理論委員會主席，2006年5月當選越南國會主席，躋身越南最高領導層「四柱」（依次為越共總書記、國家主席、政府總理和國會主席）行列，2011年起成越共「一把手」，擔任越共中央總書記、中央軍委書記。

在擔任越共總書記後，阮富仲2013年宣布兼任越共中央反腐敗反消極指導委員會主任，就此開啟「熔爐」反腐運動。到2021年1月，阮富仲打破連任兩屆規定，第三度當選越共總書記，被視為1980年代以來越南最有權力、在位時間最長領導人。在阮富仲任內，越南經濟發展穩定迅速，國內生產總值由2011年的1726億美元升至去年4297.2億美元。

「竹子外交」交好多國 爭最大利益

外交方面，阮富仲2016年提出多邊主義、堅韌靈活的「竹子外交」方針，致力跟中國、美國、俄羅斯、日本、澳洲等地區和全球大國維持良好平衡而相互對沖關係，為越南爭取最大戰略利益。

越南2019年成為美國時任總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩第二度會面時的東道主，過去兩年更接連安排全球大國元首到河內國事訪問，既展示越南注重外交平衡，也體現越南國際地位升高。越南去年9月邀請美國總統拜登國事訪問越南，將美越關係「跳級」升至越南對外最高級別的「全面戰略合作伙伴」，追平中俄。惟河內其後迅速展示跟中俄的傳統友好關係，同年12月先邀請中國國家主席習近平國事訪問，到上月再邀請俄羅斯總統普京國事訪問。

「熔爐」反腐 打擊面擴至「四柱」

「熔爐」運動的打擊層面近年擴大到政治局常委以至「四柱」級別。兩任國家主席阮春福和原被視為接班人選的武文賞過去兩年先後捲入親信涉貪指控辭職，由「熔爐」運動執行者、原公安部長蘇林接任。鑑於傳出阮富仲健康不斷轉差，外界開始揣測蘇林及其公安幫將接掌大權。越共中央政治局周四才宣布阮富仲將養病暫休，由蘇林暫代其職。

中共中央昨日向越共中央致唁電，沉痛悼念阮富仲，稱中共和中國人民「失去了一位好同志、好兄弟、好朋友」。

（越通社/新華社）