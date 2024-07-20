星首引新法限制社媒 屏蔽與郭文貴相關帳號

內政部周五上午發文告說，在社交平台X、facebook、Instagram、YouTube和TikTok上的92個帳號，在今年4月和5月間發布超過120段談論新加坡領導層交棒的影片。當局又發現，這些帳號與郭文貴及與他相關的一個網絡「新中國聯邦」（New Federal State of China）和「喜馬拉雅監管機構」（Himalaya Supervisory Organization，簡稱HSO）屬於同一網絡；另外3個社交平台帳號則屬於HSO底下的新加坡分部「新加坡獅城農場」（Himalaya Singapore）。當地傳媒報道，被勒令屏蔽的帳號在這段期間重新發佈了郭文貴在2021年至2022年之間的影片，並附上英語配音，當中指「新加坡是中共的囊中之物」、「新加坡就是下一個香港，只會比香港更壞」，而且「共產黨在新加坡已經埋伏了千軍萬馬」，「把後李家時代的新加坡牢牢掌控在共產黨控制的人手裏」。

郭文貴原是中國富商，2014年在一場商業糾紛和他的一名情報聯絡人被捕後逃到美國，他剛在周二因為騙取投資者超過10億美元（約78億港元），被美國紐約法院裁定欺詐罪名成立。郭文貴在美期間通過在網上批評中國政府和領導人吸引大批支持者，但是相關內容無法核實。

指發動針對新加坡敵意宣傳

內政部指出，美國社交平台分析公司Graphika在2021年的一項研究也顯示，郭文貴是一個龐大且互相關聯的傳媒與社交平台帳戶網絡的核心，在多個平台散播虛假資訊。內政部質疑這些帖子發佈時間恰逢新加坡領導層交棒，是有預謀的策劃和行動，有理由相信郭文貴建立的網絡利用這些帳號發動針對新加坡的敵意資訊宣傳，「傷害我國的主權和社會凝聚力」。內政部長尚穆根認為，這些帳號存在外來干預，在有必要維護公眾利益的前提下，向上述5個社交平台發出帳號限制指示，要對方採取所有合理步驟停止讓該國使用者接觸這些帳號。

（聯合早報/海峽時報）