俄裁間諜罪成 《華爾街日報》記者囚16年

被控做CIA間諜 WSJ：虛假審訊

俄羅斯法院在第三日閉門審訊後即作裁決，檢方原尋求判囚18年。現年32歲的格爾什科維奇去年3月在第全俄四大城市葉卡捷琳堡採訪期間被俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘捕和關押，到今年6月，俄羅斯當局正式指控他為CIA收集一間生產用於侵烏戰爭的坦克公司機密資料，並以間諜罪名起訴。格爾什科維奇在庭上否認控罪。

《華爾街日報》周四發聲明抨擊俄羅斯作虛假審訊，將繼續致力尋求格爾什科維奇立即獲釋。該報此前一直指格爾什科維奇只是一般採訪，俄方也認可其外國傳媒記者身分。美國駐俄羅斯大使館周四強調，格爾什科維奇作為記者，沒有作出任何非法行為，俄方至今無法提出其犯罪證據和正當的關押理由。

美國國務院副發言人帕特爾周四強調，將繼續致力尋求格爾什科維奇及另一被俄方「錯誤指控」間諜罪並判囚16年的退休美國海軍陸戰隊隊員惠蘭獲釋。

華府續尋求放人 俄或開換囚條件

俄羅斯不時暗示有意將格爾什科維奇等被羈押西方人士加入換囚行列，總統普京2月便提到想換回在德國服刑的FSB特工克拉西科夫。克拉西科夫2019年被控在柏林殺害一名車臣流亡人士，遭判處終身監禁。惟克宮發言人佩斯科夫昨在判決前拒絕回應換囚說法，指格爾什科維奇涉及「極敏感的間諜罪」，又指他作案時「斷正」。

（華爾街日報/路透社）