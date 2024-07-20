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競選集會槍手手機藏高官照 搜尋嚴重抑鬱資訊

【明報專訊】美國傳媒報道，聯邦調查局（FBI）利用嶄新技術破解行刺前總統特朗普未遂的20歲槍手克魯克斯的手機，發現裏面存有總統拜登、特朗普及多名高官的照片。槍手搜尋的資料亦包括有關嚴重抑鬱症的資訊，但未知槍手是否有精神問題。

彭博社和《華盛頓郵報》引述消息人士報道，FBI向以色列數碼智能公司Cellebrite求助，借助他們還在開發的技術，結果用了40分鐘就破解了克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）手機的密碼保護。手機內除了有特朗普和拜登的照片外，還有司法部長加蘭、FBI局長克里斯托弗·雷和眾議院議長邁克·約翰遜等的相片。另外，克魯克斯亦曾搜尋民主黨全國代表大會的日期及特朗普公開活動的日程等，但搜尋紀錄未能反映其政治立場。

據3名知情人士稱，槍手也曾搜尋關於嚴重抑鬱症的資訊，但調查人員尚未確定他是否真的患有抑鬱症。

槍擊案前疑兇父親報警

另外，美國廣播公司（ABC）引述消息人士報道，克魯克斯行兇當日早上曾到現場逗留1小時，到下午5時特朗普原定展開講話前再折返現場。特勤局在5時51分、即槍擊發生前20分鐘，接獲賓夕法尼亞州州警通報指持有測距儀的疑犯在場，當地地方執法人員仍不知道疑犯身上有槍。哥倫比亞廣播公司（CBS）則報道，在槍擊案發生前，疑兇父親報警稱擔心兒子安全和其下落。有關說法進一步令人質疑特勤局為何未能阻止疑犯行兇。

（彭博社/華盛頓郵報/ABC/CBS/衛報）

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