閉幕演說籲國家團結 特朗普轟拜登致美衰落

90分鐘演說歷來最長

特朗普周四晚在威斯康星州密爾沃基的演說長約90分鐘，刷新歷來共和黨全國代表大會的最長演說紀錄，到他結束演說時，美國東岸已踏入午夜。特朗普稱須修補社會上的不和諧及分裂情况，又自言「競選總統是為全美國，而不是半個美國，因贏得半個美國並不算勝利」。他又花了約14分鐘談及遇刺案，重申能活着是因為上帝恩典。

然而，特朗普演說其後重新出現攻擊言詞。他批評美國在現政府領導下，成為正在衰落的國家，聲言只要自己11月勝選，就會結束現屆政府製造的每場國際危機，包括「倘若我做總統就永遠不會發生」的「可怖俄烏戰爭」和「襲擊以色列引發的戰爭」。

特朗普接着把矛頭指向中國，聲言「中國病毒」導致中方未有履行2020年達成的第一階段貿易協議。談到電動車問題，他稱中國企業在墨西哥建造相關廠房，而他將要求廠房建於美國，並由美國人管理，如果對方拒絕就會向每輛中國進口汽車徵收最高200%關稅。

梅拉尼婭現身未有發言

另外，特朗普妻子梅拉尼婭基本上都沒參與丈夫這次競選活動，周四雖現身代表大會，但仍未有像2016年和2020年般在大會上發表演說。特朗普長女伊萬卡及女婿庫什納，亦與特朗普這次競選保持距離。

（路透社/法新社/彭博社/紐約時報）