黨內加壓 美媒：拜登最快周末退選 核心幕僚封鎖不利民調 多名官員料換人「時間問題」

路透社周四引述一名民主黨國會助理的消息人士透露，包括參議院多數黨領袖舒默在內多名黨內議員都在勸拜登退選，直言「感覺（拜登退選）只是時間問題」。美國政治新聞網站Axios同日引述數名民主黨最高層成員透露，該黨國會領袖和身邊密友加強施壓，將勸喻拜登本周末作出退選的決定。CNN指一名跟黨內官員緊密聯繫的民主黨籍州長周四向拜登幕僚發通牒，指之後的72小時是關鍵，不能再拖。

一名熟知民主黨國會領袖和該黨捐款人的人士向《國會山莊報》透露，呼籲拜登退選的聲音自上周六起加強，過去數天的聲勢比前幾周都要強烈。競逐連任面臨危機的民主黨蒙大拿州聯邦參議員特斯特周四公開呼籲拜登退選，是第二名公開表達該態度的參議員。《紐約時報》同日報道，民主黨馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金本月6日曾去信拜登，促請他就是否繼續參選諮詢黨友。《華盛頓郵報》前天指，連作為拜登忠實盟友的前總統奧巴馬近日亦已向黨友表示，拜登的勝算已大幅減低，指他需認真重新考慮應否繼續參選。

拜登正視退選呼籲 染新冠隔離

Axios指出，拜登本周開始聽取更多指他應當退選的意見，並詢問由副總統賀錦麗頂上對壘特朗普的勝算，而他之前一星期近乎不願跟提負面意見者交談。拜登目前因患新冠正在特拉華州住所隔離及治療，醫生指他沒有發燒，但有呼吸道症狀。其最親密盟友暨支持者、特拉華州聯邦參議員庫恩斯周四向CNN表示，拜登會在周末「休息與反思」。

賀錦麗倘頂上 副手人選受關注

美媒亦紛報道，民主黨籍眾院前議長佩洛西上周跟拜登通電話，稱看到民調數據表明他無法勝選，繼續參選將拖垮眾院黨友選情，拜登反駁指有民調顯示他能夠勝出，佩洛西一怒之下叫拜登讓其核心幕僚多尼隆（Mike Donilon）加入討論，並「告訴我是哪些民調（顯示拜登能勝選）」。CNN周四則引述兩名消息報道，大選辯論後3周以來，多尼隆和另一長期顧問里凱蒂等高層幕僚嚴控拜登接觸的資訊，第一夫人幕僚長伯納爾更就任何異見向吉爾「打小報告」，事件令不少民主黨人憂慮拜登未能掌握真實選情。《華爾街日報》前天引述熟悉討論情况的消息人士指，里凱蒂於辯論後起初抗拒任何顯示拜登落後的民調數據，直至最近方願意聽取更全面的選情評估。

《紐時》周四引述一名接近拜登的人士報道，如果拜登很快宣布支持副總統賀錦麗代替他競選，將不會令人意外。同日英國《經濟學人》雜誌和國際調查機構YouGov發布的民調顯示，79%美國民主黨人表示如拜登退選，將會支持賀錦麗，但他們對賀錦麗能否勝選意見分歧，28%人視賀錦麗比拜登更有機會擊敗特朗普，24%覺得賀錦麗勝出機會比拜登低，32%人認為賀錦麗和拜登面對特朗普的勝算均等。各大美媒亦開始列舉賀錦麗一旦「坐正」，其副總統候選人拍檔可能人選，其中60歲亞利桑那州聯邦參議員凱利被視為頂頭大熱，他目前仍支持拜登。多個報道指另外兩名有力頂替拜登的人選，即加州州長紐森和密歇根州長惠特默，則無意充當賀錦麗副手。

（CNN/路透社/Axios/紐約時報/華爾街日報）