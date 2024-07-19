以國會大比數通過「反巴人建國」決議

稱對以方構成「生存危險」

這項決議由執政聯盟成員政黨與在野右翼政黨共同提出，甚至得到反對派領袖甘茨領導的中間派國家團結黨所支持。另一反對派領袖拉皮德則率領其擁有未來黨議員離場缺席投票，投反對票的只有工黨與兩個阿拉伯政黨。

決議形容「在以色列土地的心臟地帶建立巴勒斯坦國，將對以色列及其公民構成生存危險，使以巴衝突永無止境，並破壞地區穩定」，又指哈馬斯將很快接管巴勒斯坦國，將其變成激進的伊斯蘭恐怖基地，與伊朗為首的軸心國家合作消滅以色列，「在此時推動建立巴勒斯坦國，將是對恐怖主義的獎勵，只會鼓勵哈馬斯及其支持者視之為勝利，歸功於去年10月7日的大屠殺」。

另外，美軍昨確認，斥資2.3億美元在加沙海岸建造的人道物資運臨時碼頭已結束任務，該碼頭因惡劣天氣情况不時要撤走，但美軍堅稱它在緊急救援巴人上有成效。

（以色列時報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）