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以國會大比數通過「反巴人建國」決議

【明報專訊】在以色列總理內塔尼亞胡下周訪美前夕，以色列國會周四（18日）以68票贊成、9票反對壓倒性通過反對巴勒斯坦建國的決議案，宣稱此刻推動巴人建國將對以方構成「生存危險」。分析認為這將令支持「兩國方案」的拜登政府和民主黨人更感不滿。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯強調，巴人若未能獨立建國，任何人都不會有和平安全。

稱對以方構成「生存危險」

這項決議由執政聯盟成員政黨與在野右翼政黨共同提出，甚至得到反對派領袖甘茨領導的中間派國家團結黨所支持。另一反對派領袖拉皮德則率領其擁有未來黨議員離場缺席投票，投反對票的只有工黨與兩個阿拉伯政黨。

決議形容「在以色列土地的心臟地帶建立巴勒斯坦國，將對以色列及其公民構成生存危險，使以巴衝突永無止境，並破壞地區穩定」，又指哈馬斯將很快接管巴勒斯坦國，將其變成激進的伊斯蘭恐怖基地，與伊朗為首的軸心國家合作消滅以色列，「在此時推動建立巴勒斯坦國，將是對恐怖主義的獎勵，只會鼓勵哈馬斯及其支持者視之為勝利，歸功於去年10月7日的大屠殺」。

另外，美軍昨確認，斥資2.3億美元在加沙海岸建造的人道物資運臨時碼頭已結束任務，該碼頭因惡劣天氣情况不時要撤走，但美軍堅稱它在緊急救援巴人上有成效。

（以色列時報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕兩國方案 決議 巴勒斯坦建國 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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