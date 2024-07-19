越共總書記養病暫休 二把手蘇林攝職務

越通社昨日發出「越共中央政治局關於阮富仲總書記健康狀况的通知」新聞稿，指需為阮富仲總書記集中接受積極治療優先安排時間，「國家主席蘇林按照政治局規定的責任和權限，負責指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作」。越共中央政治局同時決定授予阮富仲金星勳章，後者相當於越南授予為黨和民族革命事業做出卓越貢獻的個人之最高榮譽。

阮富仲亮相顯虛弱 缺席高層會議

這說法意味着蘇林將暫攝阮富仲的越共總書記職責。外界近期都在猜測阮富仲健康轉差，例如他近月亮相公開場合時都顯得很虛弱，又缺席數次高層會議。阮富仲的健康狀况更惹人關注他或無法繼續掌權到2026年黨代表大會時任命接班人。

「四柱」頻變惹權鬥關注

越南政壇最高領導層的「四柱」依次為越共總書記、國家主席、政府總理及國會主席。過去兩年以來「四柱」變動頻繁，令人關注內部潛在權鬥情况。原國家主席阮春福去年就新冠疫情貪腐案負起政治責任而下台，惟被認為是阮富仲屬意繼任人的武文賞接任不久即在今年3月因親信涉貪被迫請辭，到5月才剛確認由以執行「熔爐」反腐運動著稱的原公安部長蘇林接任。原國會主席王廷惠和原中央書記處常務書記暨中組部部長張氏梅今年4月和5月也先後請辭。

（越通社/法新社/路透社）