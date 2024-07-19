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馮德萊恩高票連任歐委會主席

【明報專訊】新一屆歐洲議會周四（18日）投票選出歐盟委員會主席，現任主席馮德萊恩（圖）獲得401名議員支持下高票連任，再獲5年任期。馮德萊恩自言這是非常激動和特殊的時刻，指投票結果是強烈信心的標誌。她在議會不記名投票前表示會藉增加軍事開支來支持歐洲國防、致力於氣候目標，並承諾跟議會內「所有民主力量」合作。

馮德萊恩的連任門檻（720票中獲過半的至少361票）比2019年時（至少374票）略低，但最終得到401張贊成票，甚至多於5年前的383票，算是高票當選。她本身是其所屬中右派歐洲人民黨黨團（EPP Group）、中左派社民進步聯盟（S&D）、中間自由派復興歐洲（Renew）的共識人選，料主要再獲綠黨支持。

倡增軍事開支 致力氣候目標

投票前馮德萊恩提出聚焦繁榮與安全計劃，指未來5年將決定歐洲未來50年全球地位。她說：「這將決定是我們塑造自己的未來，還是由各種事件或他人來塑造我們的未來。」她續指會繼續支持烏克蘭應對俄羅斯入侵，同時指歐洲自由受威脅，須在國防投放更多資金。外界關注下屆歐委會是否有專責防衛事務專員。

另外，歐洲政治共同體（EPC）第4次峰會周四（18日）在英國舉行，將討論包括俄軍侵烏、非法移民和能源安全議題。曾承諾重置與歐洲盟友關係的東道主、英國首相施紀賢在峰會開始前稱，盼這場合可為新一屆政府對歐新路線打響「起步槍」。烏克蘭總統澤連斯基也有赴會。

（路透社/BBC）

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