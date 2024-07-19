特勤局跟甩行刺特朗普槍手 議員促局長下台

共和黨懷俄明州聯邦參議員巴拉索引述特勤局指，事發前一小時槍手已被指形迹可疑，自攜測距儀和背包，特勤局卻跟丟了他。知情官員透露，槍手行兇前幾天至少一次到集會現場勘查，且之前曾用手機查搜尋過抑鬱症症狀及特朗普和拜登的照片。一名參與調查的執法人員向哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，當地一名派往協助特勤局的戰術小組狙擊手本已拍下槍手使用測距儀觀察的相片，並即時通報指揮部。

受查人員未答提問 被轟缺透明度

共和黨多名眾議員對特勤局明知遇襲風險仍容許特朗普上台演說大感憤怒，另有多名參議員批評調查人員未答提問，缺乏透明度，要求特勤局局長切特爾（Kimberly Cheatle）辭職，其中威斯康星州聯邦參議員朗‧約翰遜稱，執法人員簡報「令人難以置信地缺乏資訊」，批評調查人員只回答4條問題。眾議院議長邁克‧約翰遜也要求切特爾辭職。

切特爾下周將向眾議院的監督委員會和國土安全委員會作證，她指槍手所在建築物的保安依靠當地警方協助，但巴特勒縣檢察官指當地警方事前已告知特勤局不夠人手協防。

（BBC/華盛頓郵報）