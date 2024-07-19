捧萬斯上位 特朗普長子成共和黨「做王者」

嘲梅鐸「夕陽遲暮」 扶助少壯派上位

唐納德（Donald Trump Jr.）周三在萬斯接受副總統候選人提名前，在共和黨全國代表大會上台致辭，他形容萬斯是「友人」，即使彼此成長環境差天共地，但二人正並肩拯救心愛的國家。他周二接受美國政治網媒Axios訪問，諷刺93歲的傳媒大亨梅鐸已「夕陽遲暮」，強調現今在共和黨內生存不再需要向他和其他元老「卑躬屈膝」。唐納德本周出席了卡爾森等兩名梅鐸旗下霍士新聞舊將的新平台節目。

萬斯以外，唐納德也有扶助其他共和黨保守少壯派上位，包括擬支持佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz，42歲）到2026年角逐該州州長。唐納德其他盟友包括印第安納州聯邦參議員班克斯（Jim Banks，42歲）和今屆俄亥俄州角逐參議員的商人莫雷諾（Bernie Moreno，57歲）。

《金融時報》指唐納德本人似乎無甚意願加入特朗普執政團隊，他曾稱只想掌有「否決權」，防止「壞人」成為白宮一分子。

（金融時報）