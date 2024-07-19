接受共和黨副總統提名 轟華「犧牲美民眾致富」 萬斯借批北京踩拜登華爾街

現年39歲的萬斯（J.D. Vance）自言，他出生及成長的俄亥俄州貧窮城鎮米德爾敦（Middletown）是「遭華盛頓統治階層拋棄並遺忘」的地方，在單親母親染有毒癮時獲祖母一手帶大。萬斯的矛頭直指從政年資比自己年紀更長的拜登，他先指對方在自己小學至高中時代，先後支持簽訂《北美自由貿易協議》（NAFTA），以及「送甜頭給中國」的貿易協議，導致美國中產製造業職位外流至墨西哥和中國等地。

打「鐵鏽帶」牌 爭游離州選票

萬斯再斥拜登支持美軍入侵伊拉克引發「災難」，拜登政府如今的「離地」政策更令美「充斥便宜中國貨品和廉價外勞」以及中國芬太尼（類鴉片毒品）流入美國。他形容在俄亥俄、賓夕法尼亞、密歇根3大鐵鏽帶州份以至全美其地地方，不得不為拜登以上「全錯的決策埋單」，面對就業機會流失至海外和子女被送去參戰的情况。

其後萬斯把矛頭轉向華爾街。他批評華爾街商賈摧毁經濟，並令美國本土的工人失業。他強調美國民眾需要的領袖，既要非因服務大商家而掌權和致富，也要回應到工人訴求，非但「不出賣國家予跨國企業」，還要捍衛美國企業和產業的利益。萬斯形容特朗普可能是美國「不容有失的最後希望」，其願景「簡單但有力」，倘若偕其當選「將結束養肥這些富人，轉為致力為工人服務」，停止引入外勞保障本地工人工資，停止向不友好國家購買能源，而且不再為無止境的全球貿易犧牲本土供應鏈，將增加美國生產貨品和重建工廠，重申自己要為鐵鏽帶工人而戰。

促盟友不再「搭便車慷美納稅人之慨」

對外方面，萬斯聲言將「阻止中國共產黨以美國公民為踏腳石來壯大中國的中產階層」，而且要確保美國盟友不再「搭便車慷美國納稅人之慨」，確切分擔維護世界和平的財政責任。他聲言只會把年輕人送去打有必要的仗，但他強調「美國一旦出手，必會強而有力」。

在特朗普政府擔任過美國駐德國大使的格雷內爾（Richard Grenell）同台批評拜登的外交政策，聲言特朗普執政時期的「美國和世界遠更安全」。他聲言俄羅斯總統普京在民主黨的奧巴馬和拜登任內（吞併克里米亞和）入侵烏克蘭，在特朗普任內「卻不敢升級局勢」——與此同時，中國受到挑戰，中東簽署歷史性和平協議，而伊朗陷於崩潰。

另一特朗普政府高官、前白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）此前因不配合國會山莊騷亂案調查，被判入獄4個月，他在周三出獄數小時後便趕到密爾沃基為特朗普站台，警告民主黨「如能竭力陷害他，也將不會放過特朗普和在場共和黨人」。

（紐約時報/華爾街日報/CNN）