接受共和黨副總統提名 轟華「犧牲美民眾致富」 萬斯借批北京踩拜登華爾街

【明報專訊】美國前總統特朗普揀中的競選拍檔萬斯周三（17日）晚上在共和黨全國代表大會正式接受副總統候選人提名，並發表演說，借批評北京來攻擊拜登和華爾街。他強調自己出身的俄亥俄州貧窮社區被現總統拜登及其所屬的民主黨所遺忘，自己倘若當選將捍衛勞工階層利益，不會再迎合華爾街的富有投機者，同時批評「中國正試圖犧牲美國民眾利益以令其致富」，分析認為他在爭取「鐵鏽帶」游離州份的選票。
現年39歲的萬斯（J.D. Vance）自言，他出生及成長的俄亥俄州貧窮城鎮米德爾敦（Middletown）是「遭華盛頓統治階層拋棄並遺忘」的地方，在單親母親染有毒癮時獲祖母一手帶大。萬斯的矛頭直指從政年資比自己年紀更長的拜登，他先指對方在自己小學至高中時代，先後支持簽訂《北美自由貿易協議》（NAFTA），以及「送甜頭給中國」的貿易協議，導致美國中產製造業職位外流至墨西哥和中國等地。
打「鐵鏽帶」牌 爭游離州選票
萬斯再斥拜登支持美軍入侵伊拉克引發「災難」，拜登政府如今的「離地」政策更令美「充斥便宜中國貨品和廉價外勞」以及中國芬太尼（類鴉片毒品）流入美國。他形容在俄亥俄、賓夕法尼亞、密歇根3大鐵鏽帶州份以至全美其地地方，不得不為拜登以上「全錯的決策埋單」，面對就業機會流失至海外和子女被送去參戰的情况。
其後萬斯把矛頭轉向華爾街。他批評華爾街商賈摧毁經濟，並令美國本土的工人失業。他強調美國民眾需要的領袖，既要非因服務大商家而掌權和致富，也要回應到工人訴求，非但「不出賣國家予跨國企業」，還要捍衛美國企業和產業的利益。萬斯形容特朗普可能是美國「不容有失的最後希望」，其願景「簡單但有力」，倘若偕其當選「將結束養肥這些富人，轉為致力為工人服務」，停止引入外勞保障本地工人工資，停止向不友好國家購買能源，而且不再為無止境的全球貿易犧牲本土供應鏈，將增加美國生產貨品和重建工廠，重申自己要為鐵鏽帶工人而戰。
促盟友不再「搭便車慷美納稅人之慨」
對外方面，萬斯聲言將「阻止中國共產黨以美國公民為踏腳石來壯大中國的中產階層」，而且要確保美國盟友不再「搭便車慷美國納稅人之慨」，確切分擔維護世界和平的財政責任。他聲言只會把年輕人送去打有必要的仗，但他強調「美國一旦出手，必會強而有力」。
在特朗普政府擔任過美國駐德國大使的格雷內爾（Richard Grenell）同台批評拜登的外交政策，聲言特朗普執政時期的「美國和世界遠更安全」。他聲言俄羅斯總統普京在民主黨的奧巴馬和拜登任內（吞併克里米亞和）入侵烏克蘭，在特朗普任內「卻不敢升級局勢」——與此同時，中國受到挑戰，中東簽署歷史性和平協議，而伊朗陷於崩潰。
另一特朗普政府高官、前白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）此前因不配合國會山莊騷亂案調查，被判入獄4個月，他在周三出獄數小時後便趕到密爾沃基為特朗普站台，警告民主黨「如能竭力陷害他，也將不會放過特朗普和在場共和黨人」。
（紐約時報/華爾街日報/CNN）
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