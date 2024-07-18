華郵：拜登將推最高院改革計劃 限大法官任期

此舉標誌拜登立場的重大改變，曾任參議院司法委員會主席的他，一直抗拒對最高法院作出實質改革。不過，拜登的支持者對近期保守派大法官托馬斯行為不端醜聞及最高法院多項裁決感到憤怒，包括改變墮胎及聯邦機構監管權力等的法律先例，或令拜登認為要改革最高法院。現時大法官為終身制，特朗普任總統時提名了3名大法官，令保守派和自由派的比例大幅右傾至6比3。最高法院本月裁定特朗普可就其任總統時的「官方行為」享有豁免起訴權後，拜登隨即致電哈佛法學院的憲法學者，商討有關裁決及改革最高法院的意見。

料國會通過難度高

《華郵》引述知情人士稱，拜登上周六（13日）與國會進步派黨團視像會議，尋求支持改革最高法院。不過，無論是設定任期限制或大法官道德規範都需國會批准，目前共和黨控制眾議院，民主黨在參議院亦只有微弱優勢，若涉及修憲還需兩院三分之二議員支持及四分之三州議會批准，難度甚高。

（華盛頓郵報）