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帕勞總統指華施壓 涉兩度網攻

【明報專訊】《日經亞洲》周二（16日）報道，南太平洋島國帕勞（Palau，又譯帛琉）總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，中國大陸對帕勞的施壓近期達到「新層次」，包括涉嫌今年內兩次對帕勞的海關與邊防系統發動黑客攻擊，又拒絕帕勞旅遊代表團入境澳門。

海關部門受襲 疑干擾遊客入境

人口約2萬的帕勞是少數與台灣保持邦交的國家之一。該國今年3月遭黑客攻擊，事件上月曝光，數以千計政府文件被竊後遭放到暗網。《日經亞洲》報道，惠恕仁周二在東京舉行的第10屆太平洋島國峰會場邊受訪時表示，本月較早時帕勞又遭網攻，目標同樣是海關和邊境保護系統，他認為目的是干擾遊客入境。

不過，他指黑客未得逞，因為帕勞近來在美國、澳洲、日本和台灣等伙伴協助下將系統升級，加強防護能力。惠恕仁說，3月和7月事件都是勒索軟件攻擊，但未有留下任何信息或提出任何要求。

帕勞旅遊代表團被拒入境澳門

惠恕仁表示，官方「無法完全證實」這宗企圖干擾海關系統事件與中國大陸有關，「但看起來確實如此」。他又提到，帕勞代表團今年5月打算前往澳門參加一個國際旅行社會議時被拒發簽證。惠恕仁表示，收到的中方聲明表示這是因為帕勞與台灣的外交關係。帕勞將於今年11月舉行總統及國會選舉，有意尋求連任的惠恕仁認為，北京「當然會對帕勞再施加一點壓力」。

《日經亞洲》曾聯繫北京外交部尋求置評，但未獲回應。外交部發言人毛寧上月被問到3月網攻相關指控時說，她不了解具體情况，並稱「中方一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊」。

（日經亞洲）

相關字詞﹕太平洋島國 惠恕仁 帛琉 帕勞

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