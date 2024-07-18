民主黨擬提早網上表決提名 擺平拜登退選聲

民主黨全國委員會5月時已決定改變提名程序，準備在代表大會舉行前幾周，透過網上唱名表決（roll call）提名拜登，以配合俄亥俄州規定8月7日前必須確認被提名者，否則候選人姓名將無法出現在選票上。儘管俄亥俄州議員其後通過法例將提名截止日期押後至8月底，但要到9月1日才生效。因此拜登競選陣營及民主黨希望在8月7日前鎖定拜登的提名，以免俄亥俄州共和黨人提出法律挑戰。《金融時報》指出，支持拜登競選的黨內官員希望透過本月的網上投票鎖定拜登提名，平息批評聲音，以及避免代表大會期間出現鬥爭。

提前提名程序原計劃由代表大會規則委員會本周五舉行視像會議開始，下周日會有另一黨內組織的會議，預計所有4000多名黨代表最快下周一開始投票，過程可能需時約一周，之後規則委員會將進行網上唱名表決。不過，民主黨全國委員會周三告知規則委員會，下周才會選擇網上表決日期，會在8月才開始投票。

民主黨內部人士表示，預計大多數黨代表將支持提名拜登為總統候選人，但仍無法保證一些黨代表不會屈服於民主黨議員和金主壓力。

黨員撰抗議信 轟破壞團結

提前提名計劃遭部分民主黨國會議員反對，加州聯邦眾議員赫夫曼草擬了抗議信，呼籲到全國代表大會時才提名拜登。信中寫道：「在未來幾天，通過不必要且前所未有的『虛擬唱名表決』來壓制辯論，並提早扼殺民主黨總統候選人任何變化的可能，是糟糕的想法。」

民主黨策略師貝爾徹表示，儘管還有一些質疑拜登能否領導民主黨擊敗特朗普的爭議，但反對總統的力量現處於下風，「政變已失敗，因為民主黨基本盤並不支持他們」。

（紐約時報/金融時報）