未能爭取特勤局保護 前國安顧問自聘保鑣

美軍2020年擊殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼後，下令行動的時任總統特朗普及部分官員如奧布萊恩，面對來自伊朗的安全威脅。奧布萊恩及多名涉擊殺蘇萊曼尼行動的官員，獲政府提供人身保護，拜登政府上台後亦一度延長對奧布萊恩的保護。然而在特朗普遭槍擊後，奧布萊恩向保守派電台主持休伊特表示，他現已沒政府提供的保安團隊保護。

FBI續提供威脅簡報

休伊特在社交網站X引述奧布萊恩透露，特勤局局長奇特爾去年6月2日通知他60日後將結束對他的人身保護，奧布萊恩稱他曾提出反對不果，表示：「幸運是從那時起，我們得到州和地方執法官員的大力支持，並在自費下獲退休特勤局人員幫助。」他又指聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷及其團隊有繼續提供針對他的威脅簡報。

共和黨眾院情報委員會主席特納過去1年兩度去信總統拜登，要求恢復特勤局對奧布萊恩的保護，又與特勤局及國安顧問蘇利文會面，但未能爭取成功。共和黨參議員李爾獲告知，基於人力資源、預算限制和威脅性質等多種情况，決定減少對奧布萊恩的保護。李爾拒絕接受解釋，指伊朗仍對奧布萊恩構成「嚴重而可信」的威脅。

（華爾街日報）