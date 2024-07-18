未能爭取特勤局保護 前國安顧問自聘保鑣

【明報專訊】美國前總統特朗普上周六在賓夕法尼亞州出席競選活動時月遇刺，引發對特勤局的審視及高級官員有否得到充足保護的關注之際，《華爾街日報》周二（16日）報道，拜登政府近一年拒絕恢復對特朗普政府任內的國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）提供人身保護，令他需要自費應付保安需要。
美軍2020年擊殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼後，下令行動的時任總統特朗普及部分官員如奧布萊恩，面對來自伊朗的安全威脅。奧布萊恩及多名涉擊殺蘇萊曼尼行動的官員，獲政府提供人身保護，拜登政府上台後亦一度延長對奧布萊恩的保護。然而在特朗普遭槍擊後，奧布萊恩向保守派電台主持休伊特表示，他現已沒政府提供的保安團隊保護。
FBI續提供威脅簡報
休伊特在社交網站X引述奧布萊恩透露，特勤局局長奇特爾去年6月2日通知他60日後將結束對他的人身保護，奧布萊恩稱他曾提出反對不果，表示：「幸運是從那時起，我們得到州和地方執法官員的大力支持，並在自費下獲退休特勤局人員幫助。」他又指聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷及其團隊有繼續提供針對他的威脅簡報。
共和黨眾院情報委員會主席特納過去1年兩度去信總統拜登，要求恢復特勤局對奧布萊恩的保護，又與特勤局及國安顧問蘇利文會面，但未能爭取成功。共和黨參議員李爾獲告知，基於人力資源、預算限制和威脅性質等多種情况，決定減少對奧布萊恩的保護。李爾拒絕接受解釋，指伊朗仍對奧布萊恩構成「嚴重而可信」的威脅。
（華爾街日報）
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