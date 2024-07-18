美數周前獲情報：伊朗謀刺特朗普 德黑蘭否認指控 沒迹象競選集會槍手涉國外勢力

競選團隊早獲通知 特勤局增撥資源保護

美國有線新聞網絡（CNN）引述官員報道，早在上周六特朗普遇刺前特勤局已得悉相關伊朗威脅，白宮國家安全委員會（NSC）曾聯絡特勤局高層，確保後者繼續追蹤最新情况，特勤局亦通知相關保安負責人，特朗普競選團隊亦獲通知，惟未知特朗普本人是否獲悉有關威脅。特勤局因應威脅，再增撥資源保護特朗普。

消息人士指特勤局人員曾多次警告特朗普團隊勿舉行戶外集會，因為較難控制人流進出，因此風險大。有獲悉特朗普團隊及特勤局對話內容的消息人士另指，特勤局雖然通知競選團隊威脅普遍增加，但競選團隊並未得知來自伊朗個人或組織的具體威脅。有知情者向CNN稱，特朗普團隊在某段時間基於安全考慮，曾停止舉辦自發、非公開的活動；這些活動的嘉賓身分事先未經特勤局檢查。

威脅源於任內暗殺伊朗指揮官

NSC發言人沃森（Adrienne Watson）周二發聲明稱，自上屆政府起他們已追蹤伊朗對特朗普政府官員的威脅，而有關威脅源於伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被殺一事。2020年1月3日美軍在時任總統特朗普命令下，出動無人機殺死當時身處伊拉克巴格達國際機場的蘇萊曼尼，伊朗後來表明會報復事件。

當局仍在調查上周六的行刺事件。沃森稱，執法部門表示調查未發現槍手克魯克斯跟任何國內外共犯或同謀有關。特勤局發言人古列爾米稱特勤局和其他機構不斷收到新的潛在威脅信息，並按需要採取行動調整資源，又表示未能就任何特定威脅置評，但特勤局認真看待威脅並會作出相應行動。有獲通知伊朗威脅情報的官員批評，特勤局容許克魯克斯如此接近特朗普，指當局得悉伊朗暗殺計劃情報就應更加謹慎。

伊朗稱毫無根據且有惡意

伊朗昨日否認有關指控。伊朗常駐聯合國代表發言人向CNN表示，有關指控毫無根據且有惡意，稱：「從伊朗角度而言，特朗普是一名罪犯，須因下令暗殺蘇萊曼尼而受到法庭起訴和懲罰。伊朗選擇合法途徑將他繩之於法。」伊朗署理外長巴蓋里（Ali Bagheri Kani）昨日接受CNN訪問時，被問及暗殺計劃是否為報復蘇萊曼尼被殺時，他表明伊朗會訴諸國內和國際層面的法律和司法程序及框架，將暗殺蘇萊曼尼的肇事者和軍事顧問繩之於法。

（彭博社/法新社/CNN/BBC/紐約時報）