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秘魯伐木嚴重 隱世部落現身 亞馬遜原住民被迫出雨林

【明報專訊】關注原住民權益的「國際生存者組織」周二表示，在靠近巴西邊境的秘魯東南部亞馬遜熱帶雨林，新錄得與世隔絕部落居民現身伐木許可地域附近河岸的影像，這反映伐林活動或把他們逐出雨林家園。

國際生存者組織（Survival International）表示，這批影像6月底在秘魯馬德雷德迪奧斯（Madre de Dios）大區的河岸拍得。逾50名原始部落「馬什科‧皮羅」（Mashco Piro）居民出現於「伊內」（Yine）人村落Monte Salvado附近，另有一群17人在Puerto Nuevo村附近出現。

「馬什科‧皮羅」族群逾750人

該組織表示，「馬什科‧皮羅」有逾750人，是當今與外隔絕的最大族群。他們生活於馬德雷德迪奧斯的兩個自然保護區之間，外界通常很少見到他們，他們亦不與語言相近的「伊內」等世人交往。然而秘魯政府批出了鄰近他們家園的林地供幾家公司砍伐，有關公司又為了伐木和運輸木材而在林中修築逾200公里道路。

早前已有報告表示，「馬什科‧皮羅」部落怒斥伐木者在他們的土地出沒。當地原住民權益組織Fenamad表示，該部落近期頻頻走出雨林覓食，顯然是為了避開日益增加的伐木者。原住民宣教會的帕迪利亞（Rosa Padilha）向路透社表示，有「馬什科‧皮羅」人為逃避秘魯那邊的伐木者而越境入了巴西。

國際組織轟人道災難

國際生存者組織總監皮爾斯（Caroline Pearce）說：「當局正製造一場人道災難。趕走伐木者，適當保護『馬什科‧皮羅』的土地，絕對重要。」

（路透社）

相關字詞﹕伐林 巴西 秘魯 原始部落 亞馬遜雨林

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