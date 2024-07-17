朝駐古巴外交官變節投韓 5年來最高層脫北者 登機前6小時告知妻兒

韓國《朝鮮日報》周二（16日）率先報道，2019年4月起擔任朝鮮駐古巴大使館政治參贊的52歲李日圭，於去年11月變節。李日圭周日在首爾接受《朝鮮日報》專訪透露變節緣由，直指「付出的努力得不到公允評價，對此感到挫折和憤怒」。他表示，朝鮮外務省充斥「權貴子侄」，他自己的「出身成分」又比不上工人、軍人家庭背景，只能從低做起。2019年8月，他回平壤推動在古巴開辦朝鮮餐廳，外務省的上司卻索取「不少的賄賂」；官員們在得不到想要的賄賂時，就以資金不足、以後再議來推搪，或記恨試圖召回他，之後還「不斷涼薄地」評價其工作表現。到去年他的頸椎受傷，由於古巴受制裁，醫療儀器不足，他向外務省申請赴墨西哥就醫卻被拒，他便下決心逃亡。

稱不滿上司索賄阻就醫

李日圭說，到去年11月初，他落實變節計劃，說：「我買了機票，在脫北前6小時才喚來妻兒把我的決心告訴他們。我沒有提到『韓國』，惟說：『我們一起去外國生活吧。』」他續稱，他之後和家人在古巴機場登機閘口等候上機的那一個小時「簡直度日如年」，並有生以來首次祈禱祈求上蒼保祐他們。他表示，不能具體道出怎樣在朝鮮大使館扣住官員護照之下仍能搭飛機，以免當局阻撓其他朝鮮人尋求變節。

李日圭1972年生於平壤，因其父在統一戰線部轄下貿易公司工作，他少時跟父親在阿爾及利亞和古巴生活過。他1999年加入外務省，2011年9月派駐古巴。2013年7月，朝鮮貨船「清川江」號違反聯合國制裁從古巴偷運導彈、戰機的配件回航朝鮮途中，在巴拿馬運河被扣押。身為駐古巴大使館三等秘書的李日圭與巴拿馬交涉，後者於2014年2月放行「清川江」號，他因而獲金正恩頒表彰狀。他從2016年起在平壤外務省本部擔任負責中南美事務的副局長約3年，近距離接觸了金正恩政權，2019年再次出任古巴參贊。

值得留意的是，作為朝鮮傳統友邦的古巴，在李日圭變節3個月後，於今年2月與韓國建立外交關係，朝鮮駐古巴大使已於3月回國。據韓媒報道，李日圭直到流亡前一直執行阻止韓古建交的任務。

李日圭是繼2016年朝鮮駐英公使太永浩、2018年駐意大利代辦（代理大使）曹成吉和2019年駐科威特代辦柳玄祐後，又一脫北外交高官。

韓媒：朝駐法外交官流亡美國

朝鮮電視台周二晚新聞報道，另有一名朝鮮派駐法國的外交官亦懷疑於去年11月變節流亡。News1報道，該「外交官一家」向韓國提出流亡請求，現滯留美國。

（朝鮮日報/韓聯社/朝鮮TV/News1/中央社）