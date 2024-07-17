明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

朝駐古巴外交官變節投韓 5年來最高層脫北者 登機前6小時告知妻兒

【明報專訊】韓國傳媒報道，被視為朝鮮外務省「南美通」、「古巴通」的古巴大使館政治參贊李日圭（音譯），聲稱因不滿上司索賄，又不批准他赴外就醫，去年11月初攜妻子和兒女變節到了韓國，是自2019年以來最高級的朝鮮變節外交官。韓國國家情報院昨證實有關消息。

韓國《朝鮮日報》周二（16日）率先報道，2019年4月起擔任朝鮮駐古巴大使館政治參贊的52歲李日圭，於去年11月變節。李日圭周日在首爾接受《朝鮮日報》專訪透露變節緣由，直指「付出的努力得不到公允評價，對此感到挫折和憤怒」。他表示，朝鮮外務省充斥「權貴子侄」，他自己的「出身成分」又比不上工人、軍人家庭背景，只能從低做起。2019年8月，他回平壤推動在古巴開辦朝鮮餐廳，外務省的上司卻索取「不少的賄賂」；官員們在得不到想要的賄賂時，就以資金不足、以後再議來推搪，或記恨試圖召回他，之後還「不斷涼薄地」評價其工作表現。到去年他的頸椎受傷，由於古巴受制裁，醫療儀器不足，他向外務省申請赴墨西哥就醫卻被拒，他便下決心逃亡。

稱不滿上司索賄阻就醫

李日圭說，到去年11月初，他落實變節計劃，說：「我買了機票，在脫北前6小時才喚來妻兒把我的決心告訴他們。我沒有提到『韓國』，惟說：『我們一起去外國生活吧。』」他續稱，他之後和家人在古巴機場登機閘口等候上機的那一個小時「簡直度日如年」，並有生以來首次祈禱祈求上蒼保祐他們。他表示，不能具體道出怎樣在朝鮮大使館扣住官員護照之下仍能搭飛機，以免當局阻撓其他朝鮮人尋求變節。

李日圭1972年生於平壤，因其父在統一戰線部轄下貿易公司工作，他少時跟父親在阿爾及利亞和古巴生活過。他1999年加入外務省，2011年9月派駐古巴。2013年7月，朝鮮貨船「清川江」號違反聯合國制裁從古巴偷運導彈、戰機的配件回航朝鮮途中，在巴拿馬運河被扣押。身為駐古巴大使館三等秘書的李日圭與巴拿馬交涉，後者於2014年2月放行「清川江」號，他因而獲金正恩頒表彰狀。他從2016年起在平壤外務省本部擔任負責中南美事務的副局長約3年，近距離接觸了金正恩政權，2019年再次出任古巴參贊。

值得留意的是，作為朝鮮傳統友邦的古巴，在李日圭變節3個月後，於今年2月與韓國建立外交關係，朝鮮駐古巴大使已於3月回國。據韓媒報道，李日圭直到流亡前一直執行阻止韓古建交的任務。

李日圭是繼2016年朝鮮駐英公使太永浩、2018年駐意大利代辦（代理大使）曹成吉和2019年駐科威特代辦柳玄祐後，又一脫北外交高官。

韓媒：朝駐法外交官流亡美國

朝鮮電視台周二晚新聞報道，另有一名朝鮮派駐法國的外交官亦懷疑於去年11月變節流亡。News1報道，該「外交官一家」向韓國提出流亡請求，現滯留美國。

（朝鮮日報/韓聯社/朝鮮TV/News1/中央社）

相關字詞﹕變節者 變節 李日圭 韓國 外交官 朝鮮 脫北者

上 / 下一篇新聞