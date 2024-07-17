稱置對手於「靶心」 拜登認用詞有誤

拜登上月在與特朗普的第一場總統大選辯論中表現欠佳，之後掀起一波質疑他競選能力的聲浪。拜登上周在一個私人籌款活動上向金主喊話時說，現在「是時候將特朗普置於靶心（bullseye）」，而非再將焦點放在他是否退選上。數天後特朗普就在一場造勢大會上遭槍傷，部分共和黨人事後指摘拜登用詞不當，要為這次暗殺未遂事件負責。

拜登周一接受特朗普遇刺後的首個訪問，在全國廣播公司（NBC）記者問到上述說法是否太過分時，他答道：「使用這個詞（靶心）是個錯誤……我意思是要關注他，關注他的所為，關注他的政策。」

有關要求拜登退選的聲音在特朗普遇刺後表面上有所收歛，但美國有線新聞網絡（CNN）引述數名民主黨消息人士稱，黨內仍有人繼續施壓拜登團隊，其中黨內民調權威格林伯格（Stanley Greenberg）近日向拜登內部圈子發出多份備忘錄，指拜登將會輸掉今屆大選，甚至拖累整個民主黨。報道稱，部分民主黨國會議員也繼續私下向拜登的高級顧問施壓，稱應考慮到民主黨可能不止失去白宮寶座，還會失去參院多數優勢。

黨內逼退聲未息 靠進步派支持

拜登團隊如今愈來愈依賴黨內進步派支持。《國會山莊報》引述消息人士報道，拜登上周六與國會進步黨團（Congressional Progressive Caucus）成員通電話，稱期望與他們商討如何加強合作，「因為大家現在坐在同一條船上」。進步派星將奧卡西奧-科特茲和桑德斯先後表態支持拜登。

（NBC/BBC/國會山莊報）