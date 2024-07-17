WSJ：馬斯克擬月捐3.5億 走法律罅為特朗普助選

報道提到，馬斯克（Elon Musk）本月起將捐款給上月才成立的「美國政治行動委員會」（America PAC），這個政治團體主力於競爭激烈的游離州推動選民登記、提早投票和郵寄選票。除了馬斯克，其他主要支持者據報還包括美國前駐加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）夫婦，以及加密貨幣投資者溫克勒沃斯兄弟（Tyler and Cameron Winklevoss）。

馬斯克現為全球首富，淨資產估計超過2500億美元（約1.95萬億港元）。他今年3月才表明無意向特朗普或總統拜登捐款，但近期他與特朗普愈走愈近。特朗普上周六遭槍手暗殺未遂後，馬斯克在旗下社交平台X正式支持特朗普參選，寫道：「我完全支持特朗普總統，祝他早日康復。」

繞漏洞捐予「政治行動委員會」

在美國，個人選舉捐款上限為每人3300美元（約2.57萬港元），但競選財務制度存在漏洞，讓大金主得以捐錢給支持特定候選人的「政治行動委員會」。報道形容，馬斯克的這個捐款數目「令人吃驚」。至今已知最大筆有關2024總統大選的捐款，是已故著名銀行家梅隆（Thomas Mellon）曾孫捐給特朗普一個超級政治行動委員會的5000萬美元（約3.9億港元）。

（華爾街日報）