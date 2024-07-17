父棄家母吸毒 出身草根擺脫失敗輪迴

萬斯自傳解讀鐵鏽帶問題 鋪從政之路

萬斯在俄亥俄州城鎮米德爾敦（Middletown）出生，原隨父姓Bowman，在父親拋妻棄子後改跟母姓，可是母親沉淪毒海，他因此由外祖父母撫養成人。倘若按照文化區的劃分，米德爾敦屬鐵鏽帶，但萬斯自言其家族根源更接近阿巴拉契亞地區（Appalachia，美東阿帕拉契山脈周邊山區），包括部分全美最貧窮城鎮。

在《絕望者之歌》一書中，萬斯刻劃阿巴拉契亞民眾如何在困難境况下往往作出最差決定，感慨這種文化「鼓勵衰落而非抵抗衰落」，但他同時批判精英和排斥窮人的社會。萬斯自詡示範如何擺脫這種慢性失敗的輪迴，他讀完中學後參軍，當過海軍陸戰隊派駐伊拉克，退伍後先後入讀俄亥俄州立大學和耶魯法學院，再投身風險投資行業。在耶魯時的教師蔡美兒（《虎媽的戰歌》作者）鼓勵下，2016年發表《絕望者之歌》，被認為有助解釋特朗普如何在傳統民主黨票倉的白人工人階段贏得選票，隨即成為連年暢銷書兼獲改編電影，而且令他本人受到保守派熱切關注。

萬斯早年強硬批評特朗普是「美國希特勒」、「笨蛋」等，但後來改口支持，有關他從政的說法流傳一段時間後，萬斯在2022年終趁共和黨俄亥俄州聯邦參議員波特曼決定不再連任後，把握機會爭取到共和黨提名回鄉角逐，並順利當選，就任僅一年半即有獲特朗普青睞，有望更上一層樓。

（BBC/華盛頓郵報）