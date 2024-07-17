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特朗普伙拍39歲翻版特朗普選總統 俄州參議員萬斯疑歐反華撐MAGA 助吸白人藍領票

【明報專訊】美國前總統特朗普周一（15日）在共和黨全國代表大會舉行期間宣布，已選擇39歲俄亥俄州聯邦參議員萬斯為競選拍檔。萬斯雖8年前還在反對特朗普，甚至指對方是「美國的希特勒」，但過去幾年他已成為特朗普盟友，努力推廣特朗普「美國優先」政策，對華強硬、質疑美國繼續軍援烏克蘭等，被視為推動特朗普「讓美國再次偉大」運動接班人，亦被認為有助特朗普吸收白人藍領選民票。總統拜登批評萬斯是特朗普「複製品」，其競選團隊將萬斯描繪成「極右派『讓美國再次偉大』極端分子」、墮胎權利極端主義者等，並宣稱他支持特朗普盟友起草的極右議程《2025年計劃》。

特朗普周一在其平台Truth Social表示，經長時間考慮後選出萬斯（J.D. Vance），寫道：「萬斯在科技和金融領域有非常成功的商業生涯，競選期間，他將專注於他為之奮鬥的人，即賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、俄亥俄、明尼蘇達州以及更遠地方的美國工人和農民。」

萬斯1984年生於俄亥俄州，是美國主要政黨首名生於1980年代的總統競選拍檔。如果特朗普當選，萬斯將成為美國歷來第三年輕的副總統。2022年當選俄亥俄州聯邦參議員的萬斯，最惹爭議相信是他曾是特朗普的激烈批評者，但此後成為特朗普的盟友。

曾斥特朗普「美國希特勒」 蛻變接班人

特朗普2016年總統大選對陣民主黨總統候選人希拉里，當年萬斯在特朗普贏得選舉前後都對他嚴厲批評，以「白癡」、「美國的希特勒」等侮辱性詞語形容對方。但萬斯2022年競選參議員時獲特朗普支持，此後成特朗普堅定支持者。《華爾街日報》昨稱，萬斯是俄亥俄州千禧一代年輕參議員，是推動特朗普「讓美國再次偉大」運動（MAGA Movement）合適繼承人。

萬斯與特朗普的言論互相呼應。他淡化2021年1月6日國會山莊騷亂，並對司法部起訴騷亂者的方式發表了與特朗普相同的批評，指摘司法部無視正當法律程序。萬斯是參議院中對繼續援助烏克蘭的反對者之一。《國會山莊報》報道，萬斯在今年2月慕尼黑安全會議上宣傳特朗普的「美國優先」外交政策，表示歐洲國家應該在軍事防禦方面承擔更多責任，讓美國可將資源轉向亞洲應對中國。

獲提名首受訪 視華「最大威脅」

萬斯獲提名為特朗普競選拍檔後的首次訪問中，將中國定為對美國最大威脅。他接受霍士新聞訪問時，被問及烏克蘭戰爭時表示，特朗普將與莫斯科和基輔談判，以「迅速結束這場戰爭，讓美國能夠專注於真正的問題，即中國」。他說：「這是我們國家面臨的最大威脅，而我們卻完全分心於其他事情。」

中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上，被問到萬斯的涉華言論時表示，中方一向反對美國大選拿中國說事。

萬斯獲提名後迅即成為民主黨「箭靶」。拜登周一告訴記者，萬斯在政策問題上是特朗普的「複製品」。拜登競選團隊則批評萬斯有支持限制墮胎權利的紀錄，還警告說，萬斯支持美國保守派智庫傳統基金會《2025年計劃》某些要素。民主黨將該計劃視為特朗普第二任期的藍圖，而特朗普試圖與該計劃保持距離。拜登周一在X發帖道：「他（萬斯）對工薪階層大談特談。但現在，他和特朗普想要提高中產家庭稅收，同時為富人推動更多減稅政策。」

《華爾街日報》報道，雖然萬斯激進言辭風格和政策立場與特朗普相似，可能無法擴大在市郊婦女和游離選民支持，但他可能在威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞這些對選舉結果至關重要的五大湖州份中提供幫助。

（路透社/法新社/彭博社/俄羅斯衛星網/華爾街日報/Politico）

相關字詞﹕特朗普 萬斯（J.D. Vance） 2024美國總統大選

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