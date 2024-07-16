星研生成式AI安全指南 保障個人資料

定資料透明度安全測試為開發基準

數碼發展及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明周一在個人資料保護研討會開幕儀式上表示，這份針對生成式AI框架和應用開發者的安全指南，旨在將資料透明度和安全性測試定為AI開發的優先基準和基本要求。新安全指南也將是新加坡AI驗證系統AI Verify框架的一部分。她指出，AI開發和測試使用大量個人資料，除了可能出現偏頗，如果不降低與資料安全相關的風險，企業和使用者也可能會難以信任AI支援的產品和服務，若沒有信任基礎，AI創新的支援也會隨時間減退。她說：「新加坡會以主動、保護和務實的方式應對這些挑戰。」

除了安全指南，楊莉明也宣布，當局已推出針對合成資料（synthetic data）生產的建議指南，幫助業者了解和更好地使用合成資料這項私隱增強科技（Privacy Enhancing Technologies）。她又透露，針對東盟的資料匿名化指南（ASEAN Guide on Data Anonymisation）將在明年初發布，以推動區內資料監管和匯聚，並為東盟的相關業者提供重要資源。

（聯合早報/商業時報）