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肯尼亞碎屍案掀警民衝突 示威者質疑警殺人滅迹 突有「連環殺手」落網

【明報專訊】東非國家肯尼亞首都內羅畢一個用於棄置垃圾的已廢棄採石場，上周五（12日）至今被發現有最少8具殘缺不全的女性遺體，當地民眾質疑與附近一家警局有關，到場示威，警方要施放催淚彈驅散民眾。監察警方組織稱正調查是否有警員涉案，但警方周一隨即表示已拘捕了一名33歲「連環殺手」，更說對方承認殺害了42人，包括自己的妻子。

事發在內羅畢南部的穆庫魯（Mukuru）貧民窟。署理國家警察局長坎賈（Douglas Kanja）周日表示，上周五在現場發現6具遺體後，翌日再發現有更多人體殘肢。初步調查顯示遺體全屬女性，坎賈稱放在麻布袋中的遺體遭肢解，並處於不同腐爛狀態。

警稱被捕者招認殺42人

肯尼亞獨立警察監督局（IPOA）上周五稱垃圾場距離警察局只有約100米，正調查有否警員涉及棄屍。IPOA又稱正調查上月抗議活動有示威者被綁架失蹤的指控，但未有將兩件事扯上關係。當地上月因政府提出加稅方案觸發全國各地嚴重示威及警民衝突，今次殘肢發現案再度引發民憤。坎賈稱警方會展開「透明、徹底和迅速的調查」。

警方周一表示，他們早上拘捕了一名疑犯，懷疑他是心理變態的連環殺手。警方稱，疑犯承認引誘並殺害了42名女子，然後將她們棄屍在現場，案發日期可追溯至2022年，從疑兇殺死其妻開始，最近一宗發生在7月11日。警方在疑犯家中發現多部手機、身分證、相信用來分屍的大刀等。

（CNN/法新社）

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