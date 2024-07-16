難忘戰友情 香港紅會醫護義工願重返加沙

紅會戰地醫院5月運作 港派員支援

歐耀佳8月將前往紅會戰地醫院支援，他去年10月至今年1月曾到戰火下的加沙，支援汗尤尼斯市加沙歐洲醫院，但因應以軍撤離令，該加沙第二大醫院兼南部最後一間綜合醫院本月初已停運。歐耀佳坦言，加沙歐洲醫院有逾600個牀位，而且是全科醫院，實在難以取代，像新開的紅會戰地醫院只有60個牀位左右，不及加沙歐洲醫院的十分之一。他指以軍一般會容許經檢查後的醫療設施重新運作，但他不免擔心有些儀器會在過程中受損。

言語不通 守候已為巴人送暖

談到即將重返加沙，歐耀佳稱一大動機是「戰友之情」，他指返港後跟在加沙認識的醫護保持聯絡，對方不時探問自己何時回去，自己也牽掛當地情况。兩名首次去到戰地的義工護士陳志強和郭玉麗都是在紅會戰地醫院運作初期時支援，他們跟歐有類似的感受，坦言有意願再次到加沙支援，只是郭表示屆時需要跟家人好好商量，減少對方擔心。歐和陳則笑言幸好另一半都很理解和支持自己，而且二人都已退休，毋須考慮假期有限的問題。

3人與目前身處紅會戰地醫院的義工護士梁偉賢（透過錄影）一齊分享個人感受。其中郭玉麗認為，即使有時言語不通，但守候在受傷巴人身邊已可給他們帶來一些溫暖。

明報記者

（以色列-哈馬斯戰爭）