同學：槍手成績優異 校內遭欺凌

高中同學科勒（Jason Kohler）周日向美國傳媒稱，克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）很少說話，有時會穿獵裝回校，「幾乎每天」都受到欺負，常獨自午膳，形容他是「被排斥的人」。不過也有學生稱克魯克斯雖非廣受同學歡迎，但身邊仍有一班朋友，又因聰明及成績優異，部分科目跳級進修，受教師喜愛，他也會主動幫助學習遇難題的同學，2022年曾獲數學及科學獎，平時愛玩電腦遊戲和下棋。

兩名曾跟克魯克斯同修美國歷史及政治課的學生表示，克魯克斯甚少表達政治立場，只在教師要求下才展現出遠比同學保守的立場，對他行刺同為保守派的特朗普感到驚訝。克魯克斯就讀的高中步槍隊隊長稱，克魯克斯曾參加步槍校隊選拔，因槍法不好未入選。他是居住地賓夕法尼亞州貝塞爾帕克社區附近一間槍會的成員，近期曾作射擊訓練。

曾參加步槍隊選拔落選

《紐約時報》報道，克魯克斯兩個月前獲工程科學副學位。他上周仍在家附近一間療養院任配膳助理，同事形容他為人友善，「背景清白」。

克魯克斯的政治取態至今成疑，他登記為共和黨人，但曾向民主黨相關組織捐款。其母登記為民主黨人，父親則是美國自由意志黨人。2020年上屆總統大選中，拜登在貝塞爾帕克所屬的阿勒格尼縣僅以52%得票率，險勝特朗普。

（中央社/紐約時報/CBS/CNN）