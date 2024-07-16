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警曾爬屋頂遭槍手逼退 認保安漏洞

【明報專訊】特朗普上周六在競選集會上遭槍擊，美國傳媒引述賓夕法尼亞州巴特勒縣警方稱，事發時一名警員曾在屋頂發現槍手克魯克斯，但後者隨即用槍指向他，警員為安全撤退，未幾克魯克斯便向特朗普開槍。

出席競選集會人士都必須通過金屬探測器檢查，確保沒攜武器。美國有線新聞網絡（CNN）周日（14日）報道，事發前執法人員發現克魯克斯在金屬探測器附近形迹可疑，於是通知特勤局多加留意。英國廣播公司（BBC）引述目擊者稱，事前已發現有人在屋頂爬行數分鐘，並通報了警方。巴特勒縣警長斯盧普（Michael T. Slupe）向CNN稱，巴特勒鎮警方接到集會外圍有可疑人士出沒的通報後展開搜索，最初不知對方有槍。搜索期間，警員們發現槍手身處屋頂，一名警員在同袍協助下爬上屋頂邊緣，豈料克魯克斯發現後轉身用槍指向他，警員見狀連忙退下尋找掩護，不久克魯克斯就從屋頂朝特朗普方向連開多槍。

就在特朗普在集會上演講開始約6分鐘，他剛轉頭向右看顯示非法移民統計數據的電子屏幕時，現場就傳來第一輪槍聲，他隨即捂住耳朵向後退了一步，接着伏地躲避，5名特工湧上台保護他，在第一輪槍擊5秒後又響起第二輪槍聲，12秒後傳來第三輪槍響。在第一聲槍響43秒後，特工稱槍手已被解決。

斯盧普承認，讓槍手能有直接視野朝特朗普開槍，確實是保安漏洞，稱警方正在調查，希望從中汲取教訓。他表示，在集會舉行前一周，特勤局、賓夕法尼亞州警、巴特勒鎮警等執法機構曾開會，商討各自負責的保安工作。

會場外保安責任不同說法

槍手開火的位置是一家玻璃研究公司大樓的屋頂，毗鄰造勢大會所在的露天場地，它位於集會保安範圍外，沒警員駐守，但距離特朗普講台只有135米。美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士稱，特勤局事前意識到該處有潛在風險。特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，特勤局事前已將該屋頂劃歸為當地執法部門管轄，這是確保戶外集會安全的慣常做法。不過，巴特勒縣檢察官戈爾丹熱（Gichard Goldinger）稱，會場外的保安歸特勤局負責。前特工坎杰洛西（Anthony Cangelosi）指出，確保整體保安工作滴水不漏的最終責任在特勤局。

今次集會的保安問題已引起國會關注。特勤局長切特爾（Kimberly Cheatle）已經被傳喚，於下周一（22日）在眾議院委員會作證。

（CNN/NBC/BBC）

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