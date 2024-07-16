共和黨大會揭幕 特拜齊釋團結信號 特朗普確認提名 揭曉副手人選

「了不起」演說 改「批拜」主軸

特朗普上周六（13日）在賓夕法尼亞州遇刺右耳受傷，治療出院後先飛往新澤西州，周日（14日）再往威斯康星州密爾沃基準備出席共和黨全國代表大會，其間接受保守派《華盛頓觀察家報》訪問，自言在大會最後一天（18日）的演說將是「相當了不起」。特朗普坦言如無遇刺，演說內容會以批評拜登政策為主，但如今「將完全不同」，內容已改為強調團結，盼以遇刺案作為契機凝聚國家。特朗普又稱自己向來習慣演說時目光甚少移離群眾，中槍一刻是罕有地轉頭望背後屏幕查看數據才大難不死。

特朗普周日在旗下社交平台Truth Social再稱，遇刺後原擬延後兩天才到密爾沃基，但之後決定不能因有「槍手或潛在暗殺者」的存在，強行更改既定行程。

《衛報》周日引述消息報道，特朗普暫將按原定計劃，周二首次在今屆大會亮相，周四晚發表演說。霍士新聞昨報道，特朗普的競選拍檔會在周一稍後時間揭盅。副總統人選原本就要在大會期間公布，三大熱門人選是佛羅里達聯邦參議員魯比奧、俄亥俄聯邦參議員萬斯和北達科他州長伯古姆。按日程顯示，副總統候選人周三晚將發表演說。

共和黨全國代表大會將在NBA球隊密爾沃基公鹿主場館第一服務廣場（Fiserv Forum）舉行，全美約2400名黨代表將出席，並吸引約5萬民眾到場。負責大會保安的特勤局協調員吉布森—奇基諾周日在記者會表示對現有保安計劃「有信心、準備執行，未有計劃作任何改變」。已有反對組織表明周一中午擬在會場外舉行5000人示威，警方周日在場外設置隔離緩衝區。

《華盛頓郵報》同日指出，雖然民眾不能攜帶武器接近會場，但威斯康星州容許合法擁槍者帶槍上街，仍會為會場外圍帶來保安挑戰。報道引述消息，指民主黨的威斯康星州長埃弗斯已要求特勤局進一步加強會場周邊槍管。

拜登籲以票箱非子彈解決分歧

拜登迅速回應特朗普遇刺案，即日發聲明譴責事件，上周六晚跟特朗普簡短通電話，周日輪到第一夫人吉爾致電慰問特朗普妻子梅拉尼婭。拜登在周日晚上8時（本港時間周一早上8時）的黃金時段發表長約6分鐘的全國電視演說，這是拜登2021年1月上任以來，第3次在白宮橢圓形辦公室發表演說。拜登表示人性難免令民眾有不同意見，但指「政治不是殺戮戰場，而應是可以和平辯論的領域」，他重申應尊重選舉：「在美國，我們用投票箱（ballot box）解決分歧，而非子彈（bullets）。」他承認美國當下政治論述「過分惹火」，呼籲不同意見人士各「退讓一步」，締造「全國團結」。

外媒：拜登撤攻擊特朗普廣告

拜登跟副總統賀錦麗周日上午再次聽取聯邦調查局（FBI）有關特朗普遇刺案簡報，會後表示已指示有關單位全面檢視共和黨全國代表大會的保安措施，並將提供一切資源確保特朗普安全。路透社報道，特朗普遇刺案後，拜登競選團隊已迅速撤下攻擊特朗普的廣告，包括批評對方因「掩口費案」偽造商業紀錄罪成為重犯的內容，同時改為宣傳國民團結。

（華盛頓觀察家報/彭博社/華盛頓郵報/BBC/中央社）