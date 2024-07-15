哈馬斯稱軍事首腦無恙 以國確認殺其下屬

哈馬斯否認退出停火談判

以軍在空襲後表明針對德伊夫（Mohammad Deif）及其下屬「汗尤尼斯營」指揮官薩拉馬（Rafa'a Salama），指二人都有份策劃去年10月7日哈馬斯突襲以色列導致過千人死亡。以方稱他們藏匿在平民中，但哈馬斯否認這一說法。以軍昨指成功殺死薩拉馬，指後者死訊將「嚴重削弱哈馬斯的軍事作戰能力」。

哈馬斯領導人哈尼亞上周六指摘內塔尼亞胡試圖通過以軍「令人髮指的大屠殺」，來阻止加沙戰爭停火。停火談判調解方之一的埃及當日亦譴責此次襲擊，埃及外交部在一份聲明中說，這些針對巴勒斯坦平民的持續侵犯行為嚴重影響目前為實現停火所作的努力。埃及安全部門消息人士上周六表示，在為期3天、氣氛緊張的談判後，加沙停火協議談判已暫停。法新社昨日報道，哈馬斯已退出新一輪談判來回應以軍最新行動。惟哈馬斯政治局成員拉希克（Izzat El-Reshiq）昨否認已退出談判。

BBC核實分析襲擊事件發生後的錄影，證實襲擊發生在以軍網站顯示其劃設的「人道安全區」內。聯合國秘書長古特雷斯通過發言人表示「對生命的損失感到震驚和悲傷」，他譴責殺害平民的行為，並強調必須立即實現人道主義停火，立即無條件釋放所有人質。

CNN則引述美國官員報道，以色列已向美方告知空襲哈馬斯高層成員，但並未提前發出行動警告。

（中新社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）