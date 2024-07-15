目擊者：特朗普關鍵一刻擰頭避死劫

被指拒加強特朗普保安 特勤局否認

在觀眾席的阿舍爾說，她離講台只有6排距離，特朗普發言時，用雙手指向屏幕上的圖表，指他如不是「在關鍵一刻」轉頭看其中一張圖表，相信子彈會擊中他頭部。她自言最初以為槍聲是爆竹聲，說聽到6響噼啪聲。到特朗普已趴下躲在講台後時，她意識到集會參與者都處於可能受傷的境地，她也想着需要趴下。

參加集會的特朗普支持者穆斯表示，他聽到了大約4聲槍響，「我看到人群趴下，然後特朗普也迅速躲了起來」。他續說：「然後特勤局人員立即跳出來保護他。我們說的是在一秒內，他們都在保護他了。」

集會現場1死2傷 男子爆頭亡

兩名目擊者告訴美國媒體，他們看見一名男子頭部中彈身亡。其中自稱約瑟夫（Joseph）的男子向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）說：「在我旁邊的男子被射中頭部當場死亡……另一個女子看起來被擊中前臂或手部。」美國傳媒其後報道，在集會現場的死者確認為50歲的孔佩拉托雷（Corey Comperatore），他曾擔任義務消防隊長。

特朗普遇刺案立即引發對特勤局保安失誤的質疑。民主黨紐約州聯邦眾議員托雷斯呼籲調查集會「保安失誤」。

特勤局最初稱，槍聲似乎來自局方負責保護區域之外。負責此案的聯邦調查局（FBI）探員羅傑克，對槍手被擊斃前能夠向舞台開火稱「令人吃驚」。

政治新聞網站Politico周日援引一份備忘錄報道，特朗普的競選團隊正在增加其場地的保安力量，並要求華盛頓和佛羅里達州西棕櫚灘的員工在周日遠離辦公室，還要求競選團隊員工「認知到政治分化局面」，不要公開評論特朗普遇刺案。據美國廣播公司報道，周一起在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會，保安計劃現將重新審視。

（NBC/BBC/CNN/ABC/路透社）