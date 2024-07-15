目擊者：特朗普關鍵一刻擰頭避死劫

【明報專訊】美國前總統特朗普在上周六（13日）賓夕法尼亞州巴特勒一場競選集會遇刺受傷。有目擊者指特朗普在關鍵一刻擰頭，避過頭部中彈。為前總統、現總統及家人、總統候選人提供保護的特勤局（US Secret Services），正調查為何槍手可以如此近距離施襲；由共和黨主導的美國眾議院監督與問責委員會已就事件傳召特勤局長奇特爾（Kimberly Cheatle）下周一（22日）出席國會聽證會。特勤局周日否認該局拒絕在賓夕法尼亞造勢活動開始前，為特朗普加強保安的指控。
被指拒加強特朗普保安 特勤局否認
在觀眾席的阿舍爾說，她離講台只有6排距離，特朗普發言時，用雙手指向屏幕上的圖表，指他如不是「在關鍵一刻」轉頭看其中一張圖表，相信子彈會擊中他頭部。她自言最初以為槍聲是爆竹聲，說聽到6響噼啪聲。到特朗普已趴下躲在講台後時，她意識到集會參與者都處於可能受傷的境地，她也想着需要趴下。
參加集會的特朗普支持者穆斯表示，他聽到了大約4聲槍響，「我看到人群趴下，然後特朗普也迅速躲了起來」。他續說：「然後特勤局人員立即跳出來保護他。我們說的是在一秒內，他們都在保護他了。」
集會現場1死2傷 男子爆頭亡
兩名目擊者告訴美國媒體，他們看見一名男子頭部中彈身亡。其中自稱約瑟夫（Joseph）的男子向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）說：「在我旁邊的男子被射中頭部當場死亡……另一個女子看起來被擊中前臂或手部。」美國傳媒其後報道，在集會現場的死者確認為50歲的孔佩拉托雷（Corey Comperatore），他曾擔任義務消防隊長。
特朗普遇刺案立即引發對特勤局保安失誤的質疑。民主黨紐約州聯邦眾議員托雷斯呼籲調查集會「保安失誤」。
特勤局最初稱，槍聲似乎來自局方負責保護區域之外。負責此案的聯邦調查局（FBI）探員羅傑克，對槍手被擊斃前能夠向舞台開火稱「令人吃驚」。
政治新聞網站Politico周日援引一份備忘錄報道，特朗普的競選團隊正在增加其場地的保安力量，並要求華盛頓和佛羅里達州西棕櫚灘的員工在周日遠離辦公室，還要求競選團隊員工「認知到政治分化局面」，不要公開評論特朗普遇刺案。據美國廣播公司報道，周一起在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會，保安計劃現將重新審視。
（NBC/BBC/CNN/ABC/路透社）
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