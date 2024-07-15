陰謀論四起 美選民憂大選醜陋結局 政治暴力增 兩黨相互歸咎言辭升級

《華盛頓郵報》昨報道，網上流傳有關特朗普遇刺的陰謀論，圍繞「假旗」（false flag，即插贓嫁禍）事件、深層國家（deep state）、拜登和特勤局等，填補了美國人在案發之初的信息真空，讓受眾選擇自己的「現實」。例如，一些左派聲稱槍擊事件是特朗普支持者旨在嫁禍的「假旗行動」，而極右派一些人則指是拜登總統下令暗殺政敵。

左派估插贓嫁禍 極右指拜登下令暗殺

民權組織南方貧困法律中心（SPLC）情報項目數據分析副主任斯奎爾向《華郵》稱：「當人試圖將事件扭曲以適應各種議程時，政治暴力事件會滋生出陰謀論和虛假敘述。」

《華爾街日報》昨指，這次事件是美國政治中暴力言辭升級的結果，亦令許多本已認為今年總統大選朝醜陋結局發展的美國人感覺更強烈。報道指出，特朗普本人常常使用誇張和有時暴力的措辭，以激起對拜登的憤怒，並在他的支持者中鞏固忠誠。一些共和黨人則表示，民主黨的措辭才是問題的根源。

最少3名共和黨籍國會議員事後貼文，指槍擊案與拜登、民主黨有關，指控他們要讓特朗普消失。其中共和黨喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）在社群平台X發文，指槍擊案是「拜登下令」，並轉推其他帖文，內容是拜登7月8日在募款餐會的談話：「我們談夠辯論了，是時候將特朗普置於靶心了（put Trump in a bullseye）。」但有網民留言質疑柯林斯斷章取義。

有共和黨人不安 認美變「火藥桶」

也有一些共和黨人對特朗普持續煽動火上澆油感到不安。南卡羅來納州共和黨人費爾克爾說：「如果這個國家以前不是火藥桶，現在就是了。」

《華爾街日報》指出，美國分裂的危險顯而易見——美國人不必回到1968年（黑人民權領袖馬丁路德金和民主黨總統參選人羅拔甘迺迪先後被暗殺），也能找到政治暴力的例子。

民調顯示，美國人表示對近期政治走向感到失望。皮尤研究中心統計數據顯示，三分之二受訪者表示政治讓他們筋疲力盡，近九成受訪者指共和、民主兩黨更關心相互鬥爭而非解決問題。

自從特朗普支持者2021年1月6日衝擊美國國會大廈以來，美國政治暴力事件數字正面臨自1970年代以來最大規模且持續時間最長的增加。在14宗致命的政治襲擊中，兇手或嫌疑人明顯傾向某一政治派別，13人屬右翼，1人是左翼。

民調顯示選民憂政治暴力上升

路透社/Ipsos最新民調顯示，美國人擔心政治暴力上升，三分之二的受訪者在5月民調表示，擔心暴力事件會在選舉年發生。很多選民已對拜登和特朗普均感疏離。圍繞這些候選人的混亂可能導致選民認為國家的問題無法解決，兩黨鴻溝無法彌合。

（華盛頓郵報/華爾街日報/路透社）