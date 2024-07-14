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SpaceX火箭升空故障損衛星 FAA下令停飛

【明報專訊】美國太空探索科技公司SpaceX主力火箭「獵鷹9」號上周四升空後解體，將導致其運載的「星鏈」（Starlink）衛星損毁，是「獵鷹9」號7年多來首度任務失敗，美國聯邦航空管理局（FAA）翌日下令火箭停飛調查。

引擎重新點燃時爆炸

「獵鷹9」號（Falcon 9）上周四晚從加州范登堡太空軍基地升空約1小時後，第2節火箭未能重新點燃，導致其搭載的20枚星鏈衛星被送到比預定較低的軌道上。SpaceX表示，這些衛星的高度非常低，地球引力將把它們往大氣層方向拉近，每繞地球一圈就拉近5公里，它們將無可避免地重新進入大氣層並完全燒毁。

SpaceX行政總裁馬斯克前日在社交平台X表示，試圖重新點燃引擎導致引擎爆炸，暫時未知原因。FAA在聲明中表示，「獵鷹9」號將被停飛，直至SpaceX查出故障原因、修復火箭並獲得FAA批准，過程可能需時數周以至數月，視乎故障的複雜性及SpaceX的修復計劃。

「獵鷹9」號是目前全球最活躍的火箭，這次任務失敗終結了SpaceX連續300多次成功完成任務紀錄，在這期間SpaceX在業內一直保持主導地位，許多國家和太空公司都依賴SpaceX將衛星及太空人送上太空。「獵鷹9」號是唯一能將美國太空總署（NASA）太空人送上國際太空站的火箭，NASA預計8月有另一次太空人任務。

「獵鷹9」號對上一次任務失敗是在2016年，當時一支「獵鷹9」號火箭在佛羅里達州發射台爆炸，摧毁一枚以色列通訊衛星。自2018年以來，SpaceX已發射約7000顆星鏈衛星上太空，用於全球衛星上網服務。分析師估計，上周四運載的20顆衛星總值至少1000萬美元（約7800萬港元）。

（路透社/衛報）

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